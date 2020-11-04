HyperX QuadCast S USB Mikrofon Piyasaya Çıkıyor

Kingston Technology Company, Inc.'in oyun birimi olan HyperX, yayıncılar, içerik editörleri ve evden çalışan profesyonellere olan sarsılmaz bağlılığın altını çizerek, bağımsız mikrofon serisini HyperX QuadCast ™ S ile genişletiyor. Yeni QuadCast S, HyperX NGENUITY yazılımıyla özelleştirilebilen çarpıcı RGB aydınlatma efektlerine1 sahip USB mikrofondur. Üzerinde yerleşik titreşim önleyici, dahili pop filtre ve LED göstergeli dokunarak sessize alma sensörü bulunan QuadCast S, konferans görüşmeleri ve yayınlar için net ve tutarlı ses sunmaktadır.
QuadCast S mikrofonda stereo, çok yönlü, kardioit ve iki yönlü olmak üzere dört kutup düzeni bulunmakta olup bu özelliği sayesinde evden yayın yapanlar ve çalışanlar için optimize yayın sağlamaktadır. QuadCast S, daha net bir ses kalitesi için rahatsız edici vurmalı sesleri susturmak üzere tasarlanmış dahili pop filtresine ek olarak, üzerinde dahili titreşim önleyici, mikrofon giriş hassasiyetinin kolaylıkla ayarlanabilmesini sağlayan kazanım denetim düğmesi ve 3,5 mm kulaklık çıkışı bulunan bir stand ile birlikte gelmektedir.
"HyperX, insanlar evden çalışmaya, okula ve oyuna devam ederken yayıncıları, eğitimcileri, öğrencileri ve iş profesyonellerini kullanımı kolay donanımlarla donatmayı amaçlamaktadır." diyen HyperX ses birim müdürü Nate Almond "İlk QuadCast USB mikrofonumuzun başarısını temel alan QuadCast S, kullanıcıların sorduğu bir özellik olan dinamik RGB aydınlatma efektleriyle yayın, sınıf oturumları ve ev ofisi özelleştirmelerine ekstra bir katman eklemektedir." sözlerine devam etmiştir.
QuadCast S mikrofon, çoklu aygıt ve sohbet programı uyumluluğu sunarak, Discord ve TeamSpeak ™ tarafından da onaylanmıştır. Dahili montaj adaptörü hem 3/8" hem de 5/8" ölçülerine uygundur ve çoğu stand ile uyumludur. QuadCast S mikrofonu, PC, PS4 ™ ve Mac® kullanıcılarına kaliteli ses sunmak için tasarlanmıştır.
HyperX QuadCast S USB Mikrofon Özellikleri
- Mikrofon Güç Tüketimi: 5V 220mA (beyaz ışıkta)
- Örnekleme/bit hızı: 48 kHz/16-bit
- Eleman: Elektret kondenser mikrofon
- Kondenser Tipi: Üç adet 14mm kondenser
- Kutup Düzeni: Stereo, Çok Yönlü, Kardiyoit, İki Yönlü
- Frekans Yanıtı: 20Hz - 20kHz
- Hassasiyet: -36dB (1V/Pa, 1 kHz'de)
- Kablo Uzunluğu: 3m
- Ağırlık: 254 g
- Darbe emici aparat ve stand: 364 g
- USB kablo ile birlikte toplam: 710 g
- Aydınlatma: RGB (16,777,216 renk)
- Aydınlatma Efektleri: 2 bölge2
- Bağlantı Tipi: USB-C 'den USB-A
Kulaklık Çıkışı
- Empedans: 32 ?
- Frekans yanıtı: 20Hz - 20kHz
- Maksimum güç çıkışı: 7mW THD: ? %0,05 (1 kHz/0 dBFS)
- SNR: ? 90dB (1kHZ, RL=?)
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