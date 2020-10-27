HyperX Cloud Core 7.1 Duyuruldu! İşte Özellikleri!

Kingston Technology Company Inc. oyun birimi HyperX, PC ve PS4 oyuncuları için HyperX Cloud Core 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığını duyurdu. HyperX 'in etkileyici kulaklık serisini genişleten Cloud Core Oyuncu Kulaklığı + 7.1, daha net ses ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi için sanal 7.1 surround sese sahiptir. Ayrıca, HyperX imzalı Cloud DNA'sı ile gelen bu yeni kulaklık, rekabetçi bir fiyata olup, oyunlara - ve günümüz sanal toplantılarına - uyacak konfor, dayanıklılık ve kaliteli ses sunmaktadır. HyperX Cloud Core + 7.1, kulaklık ses seviyesi, mikrofon ses ayarı, mikrofon sesi açma/kapatma ve 7.1 surround sesi açıp kapatmak için kolay erişilebilir gelişmiş bir ses kontrol kumandası içermektedir. Cloud Core Oyuncu Kulaklığı + 7.1 ayrıca PC ve PS4 için bir USB ses kontrol mikseri ile çoklu platform uyumluluğu sunarak, 3,5 mm bağlantı noktasına sahip platformlar için de 3,5 mm bağlantı sunmaktadır.
Ses Birim Müdürü Nate Almond "HyperX Cloud Core Oyuncu Kulaklığı 7.1 ile Cloud serimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. "Birçok okul bu sonbahar için uzaktan eğitim planlarını paylaşıyor ve dolayısıyla ebeveynler de çocuklarının sanal ders oturumları için gerekli olan ihtiyaçlarına daha iyi hazırlandığı, daha temel araçlar aradığı bu dönemde, Cloud Core + 7.1 saatlerce süren konfor sunarak, hem uzaktan öğrenirken hem de çevrimiçi oyun seanslarına katılırken yüksek kaliteli ses sunmaktadır."
Cloud Core Oyuncu Kulaklığı + 7.1, kesintisiz sohbet uyumluluğu için Discord ve TeamspeakTM tarafından onaylanmıştır. Arka plandaki gürültüyü azaltan, geliştirilmiş oyun içi sohbet veya sanal sınıf toplantıları için daha net ses kalitesi sağlayan esnek bir çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon sunar. Öncüllerinin yüksek kaliteli yapısıyla uyumlu olan Cloud Core + 7.1, uzun süreli dayanıklılık ve sağlamlık için alüminyum kasaya sahip olup, özel HyperX konforu sağlayan yumuşak deri kılıfı ve yumuşak hafızalı köpük bulunmaktadır.
Mevcut COVID-19 durumu nedeniyle, HyperX 'in bazı ürünlerinde ve nakliyesinde gecikmeler yaşanabilir. HyperX, bu durumun müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek, ürün kullanılabilirliğini ve zamanında teslimat sağlamak için ortaklarıyla mümkün olan her türlü tedbiri almaktadır.
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