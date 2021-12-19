Hyundai'nin Dört Tekerlekli Droidi MobED, Yetenekleri ile Şaşırtıyor!

Yeni teknolojilerini sergilemek için tuhaf ürünler üreten firmaların sayısı giderek artıyor. Hyundai de bu kervana Mobil Eksantrik Droid (Hyundai's Mobile Eccentric Droid - MobED) ile katılmış durumda. Tanıtımı "Küçük mobilite platformu" olarak yapılan aracın bağımsız olarak hareket edebilen dört tekerleği bulunuyor. Tekerlekler ayrıca MobED'nin platformunu eğimlerde ve engebeli yüzeylerde düz tutmasını sağlayan birbirinden bağımsız süspansiyonlara sahip.
Bu, çeşitli ortamlarda düz bir şekilde ilerlemesine imkan veriyor. Yukarıdaki resimden de görebileceğiniz gibi Hyundai, kokteyl bardaklarını üst üste istifleyerek, onları devirmeden eğimli platformları çıkabileceğini gösterdi. Ancak taşıma, bu cihazın tek kullanım alanı değil. Aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, üzerine yapılan eklentilerle tanıtım panosu, çocuk arabası veya başka işlevleri olan bir araca dönüşebiliyor.
MobED'in havalimanı, alışveriş merkezleri gibi büyük alanlarda bilgi vermek veya taşımacılık için kullanılabileceği düşünülüyor. Hyundai, 12 inçlik havalı lastiklerin ve akıllı stabilizasyon teknolojisinin tümsekleri ve titreşimleri emmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bu nedenle, örneğin bebek arabası olarak kullanıldığında, bebeği hiç sarsmadan taşıması mümkün oluyor.
MobED'in maksimum hızının saatte 30 kilometre olduğu belirtiliyor. Araç, 5 Ocak'ta başlayacak olan CES 2022 fuarında görücüye çıkacak.
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