Hyundai'nin Dört Tekerlekli Droidi MobED, Yetenekleri ile Şaşırtıyor!

Hyundai'nin tuhaf görünümlü yeni dört tekerlekli droidi MobED, hem bebekleri hem de içecekleri taşıyabiliyor...

Hyundai'nin yetenekli droidi: MobED

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