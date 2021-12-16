Sony PlayStation Now, Çok Yakında Telefonlara Gelebilir!

Şu an pek çok bulut tabanlı oyun servisi bulunuyor. Bunların en çok bilinenleri ise kuşkusuz Microsoft Game Pass ve NVIDIA GeForce Now. Üyelik sistemi dahilinde pek çok oyunu PC ve Xbox üzerinde oynama imkanı tanıyan Game Pass ve internetin olduğu her cihazdan en sevilen oyunları oynatabilen GeForce Now gibi servislerin yanında, bir diğer servis ise PlayStation Now. Türkiye'de özlemle beklenen bu servis de yine bulut tabanlı bir oyun sistemi ve bu sayede PlayStation oyunlarını uzaktan PlayStation üzerinden ya da PC üzerinde oynama imkanı sağlıyor.
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise Sony, bir dönem PlayStation Now hizmetini akıllı telefonlara getirmeyi düşünmüş ve bunun üzerine çalışmış. Ancak ilginçtir ki Sony, Xperia akıllı telefonları olmasına karşın bu hamleyi uzun yıllar boyunca gündeme almamış. Fakat bu durum yakında değişebilir.
Yayınlanan raporlara göre Sony, PlayStation Now ve PlayStation Plus'un melez bir sürümünü 2022 yılının bahar aylarında piyasaya sürecek. Şirket şu an için bununla ilgili söylentiler hakkında resmi bir açıklamada bulunmuş değil, hatta bu konuda yorum yapmaktan da kaçınıyor. Ancak ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Bekleyip göreceğiz...
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