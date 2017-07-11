IBM'nin Model F klavyelerini tekrar üretecekler..
Klavye tutkunu bir kullanıcı, IBM'nin Model F klavyelerini geri getiriyor...
Görünene göre IBM'nin simgesel Model F klavyesi geri dönüyor. 1981 yılında ortaya çıkan bu klavye, bükülen yaylı mekanik anahtara sahip olan ilk klavyeydi. Hatta çoğu modern mekanik klavyenin bu mekanizma üzerine kurulduğu söyleniyor.
Bir klavye sevdalısı ve uzun süreli Model F sahibi olan Joe Strandberg de yeni Model F Keyboards Projesi için ön siparişleri almaya başlamış durumda. Strandberg'in söylediğine göre pek çok kişi bükülen yaylı sistemi yazmak için en iyi klavye mekanizması olduğunu düşünüyor. Ne yazık ki günümüzde bu anahtara sahip bir klavye bulmak oldukça zor.
Bu yaylar, basıldıkları zaman oldukça uygun bir duyusal tepki vermekte. Bu tepki, Cherry'nin MX Blue ve MX Green anahtarlarına benzese de yaylar, düşey olarak sıkışmak yerine biraz bükülüyorlar. Ayrıca Cherry MX tuş takımlarının da piyasada oldukça popüler olduklarını ve pek çok üreticinin kendi Cherry MX klonlarını üretmeye başladıklarını belirtmekte fayda var.
Projenin hedefi dört farklı klavye modeli sunmak. İki F77 türevi ok tuşlarının üzerinde numerik tuşları bulunduruyor. F62 modelleri ise %60 düzenini öne çıkarıyor. Klavyeler, orijinal Model F'lere göre daha yoğun bir düzene sahipler ancak büyük, tamamen metal yapıyı korumaya devam ediyorlar.
Her modelin temel düzenlemesi 325$ fiyatından başlıyor ve kişiselleştirmeler ile fiyatları 399$'a kadar artabiliyor. Ön siparişler 31 Temmuz 2017 tarihine kadar devam etmekte. İlk klavye serisinin üretimine başlanmış olsa da, bir dağıtım tarihi henüz belirtilmiş değil...
Levent Öztürk
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