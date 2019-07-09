İddia: Sony, "Dürülen" Telefon için Çalışıyor

Katlanan telefonlar bir süredir sessizliğe gömülmüşken, Sony'nin "kıvrılabilen" bir telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi!

İddia: Sony, "Dürülen" Telefon için Çalışıyor

Samsung ve Huawei'nin katlanabilen telefonları henüz satışa sunulmazken, Sony'nin "dürülebilen" bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

AllAboutSamsung'tan Max J., elinde Sony'nin üzerinde çalıştığı prototiplerin bulunduğunu iddia etti. Bu ürünlerin birer prototip olduğunu ve değişebileceğini belirtmekte fayda var. Dedikoduya göre sarılabilen Sony telefonu, bu senenin sonunda tanıtılabilir. Snapdragon 855 yonga seti ve Qualcomm X50 modem sayesinde 5G desteği sunacak olan telefonun tahmin edeceğiniz üzere pek ucuz olması beklenmiyor.

Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığından, dedikoduya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Yine de bu dedikodular, Sony'nin ve telefon sektörünün bir sonraki hedefiyle ilgili ilginç bir ipucu olabilir. Sony'nin genellikle kendini gösterdiği IFA 2019 şovu, eylülde bu teknoloji hakkında yeni bilgiler sunabilir.

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