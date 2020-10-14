İddialara göre Huawei, Yan Markası Honor'u Satmak için Harekete Geçti

Huawei'nin üst seviye cihazlara odaklanmak için Honor markasını elden çıkarmak üzere olduğu iddia edildi!

Huawei, Honor'u satabilir

Huawei'nin bütçe dostu telefon bölümü Honor'u en azından kısmen satmak için görüşmeler içerisinde olduğu iddia edildi. Böyle bir satışın Huawei'ye 3,4 milyar dolar getirebileceği söyleniyor. Huawei'nin global sevkiyatının yaklaşık çeyreğini oluşturan Honor'u daha çok Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi diğer Çinli üreticilerle rekabet etmesiyle tanıyoruz.

Bu yüzden Honor'un Huawei'nin elinden çıkması, Huawei'nin son aylardaki Samsung ile kafa kafaya yarışmasını sonlandırabilir. Buna karşın Huawei'nin ABD'nin getirdiği kısıtlamalar karşısında hedeflerini ve önceliklerini yeniden belirlediği, bu kısıtlamaların Huawei'nin önemli teknolojilere olan erişimini ciddi biçimde kısıtladığı söyleniyor. Reuters'a göre Huawei, Honor'un sahip olduğu düşük kar marjı yerine üst seviye piyasayı kovalamayı tercih edecek.

Honor, Huawei'den büyük ölçüde bağımsız olarak işliyor ve kendi ürün stratejisini uyguluyor. Bu, Honor'un satılması halinde ABD kısıtlamalarına tabi olmayacağı ve Honor'un daha iyi bir duruma gelebileceği anlamını taşıyabilir.

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