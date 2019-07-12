IE Modu, Microsoft Edge'de Çalışır Hale Geldi

Herhangi bir nedenle Internet Explorer kullanmanız gerekirse, artık bunu Edge içerisinde yapmanız mümkün!

IE Modu, Microsoft Edge'de Çalışır Hale Geldi

Microsoft Edge'in içerisinde bir "Internet Explorer modu" olacağı, bu seneki Build 2019 konferansında duyurulmuştu. Elbette Edge'in yeni, Chromium tabanlı sürümünden bahsediyoruz. Bu işlevi artık kullanabiliyorsunuz.

Ekran görüntüsü: Neowin.net

"IE modunun" ne işe yarayacağı ayrı bir konu, ancak bu işlev sayesinde Edge'den ayrılmadan bir IE sekmesi açabiliyorsunuz. İşlevi kullanmadan önce "Enable IE Integration" ayarını etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun ardından herhangi bir sayfa açıkken Daha fazla araç > Bu sayfayı Internet Explorer ile göster seçeneğine tıklamanız yeterli oluyor.

Bu ayar birkaç hafta önce keşfedilmiş olsa da tıklandığında IE yeni bir pencerede açılıyordu. Şimdi ise açılır menüde yeni bir seçenek bulunuyor, bu sayede Varsayılan, Devre dışı, IE modu ve NeedIE arasında seçim yapabiliyorsunuz. Internet Explorer Mac'lerde desteklenmediğinden, işlev Edge for Mac'te bulunmuyor.

Yeni bir başka işlev ise "Limit media autoplay" ayarı altında saklanıyor ve belirli sitelerin videoları otomatik yürütmesini engellemenize izin veriyor.

Yenilikleri denemek istiyorsanız, Edge Insider yapılarına buradan ulaşabilirsiniz.

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