IFA 2018'den 9 Müthiş Yenilik
Yerinde adım adım izlediğimiz ve tüm detaylarını sizlerle paylaştığımız IFA 2018 şovunda ortaya çıkan, 9 etkileyici yeniliği seçtik!
CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz IFA 2018'de bizi heyecanlandıran birçok yenilikle karşılaştık, bunların birçoğunu tanıtımlar sonrasında sizlerle paylaştık. Bu yazımızda ise IFA 2018'in en iyilerini sizin için seçip sıralamak istedik. Aradığınız ister hafif bir laptop olsun ister geleceğin oyun cihazı, onu aşağıda bulma ihtimaliniz çok yüksek.
1. Intel Whiskey Lake ve Amber Lake
Intel'in yeni nesil mobil işlemcileriyle sonunda tanıştık. Intel'e göre yeni işlemciler, Kaby Lake R'ye göre çift haneli oranlarda performans artışı sunuyor.
2. Acer Predator Triton 900
Acer Predator Triton 900, menteşesi sayesinde ekranı istediğiniz tarafa döndürmenize izin veriyor. Yani sadece bir 2-in-1 laptop değil, daha çok 5-in-1.
3. Dell Inspiron 13 7000 2-in-1
Sekizinci nesil Intel işlemcilerle yenilenen Dell serisi, parmak izi tarayıcısı ve kabul edilebilir bir konuma yerleştirilmiş web kamerasıyla geliyor.
4. Yeni Asus ZenBook'lar
Sekizinci nesil Intel Core işlemciyle gelen ZenBook 13, 14 ve 15, sadece hafif ve ince değil, Asus'a göre "dünyanın en taşınabilir laptopları".
5. Lenovo Yoga Book C930
E ink klavyeyle gelen Lenovo Yoga Book C930, "basarak açılan" mekanik menteşesiyle şimdiye kadar gördüğümüz en eşsiz laptoplardan biri.
6. Acer Predator X
İki Intel Xeon işlemciyle gelen bu devasa PC, Acer'a göre dijital içerik üretimine ve oyunculara yönelik olacak.
7. Acer Predator Thronos
Hem oyuncu koltuğu hem de oyun PC'si yerine geçen bir şeye ne dersiniz? Acer Predator Thronos, bardak taşıyıcısı ve ayak dayanaklarıyla tam bir oyuncu koltuğu olduğu kadar, 27 inç'e kadar oyun monitörünü de taşıyabiliyor.
8. Acer Swift 5
Acer Swift 5, inceliği ve hafifliğiyle 15 inç'lik laptop piyasasına ses getirecek.
9. Lenovo Yoga C930
Yoga C930, saat kayışı stili menteşesi yerine "hoparlör menteşe" kullanyor. Bu menteşe aslında bir Dolby Atmos soundbar'dan oluşuyor ve yüksek kalitede ses sunuyor. Gerçekte nasıl bir performans sunacağı merak konusu, ancak Yoga C930 yolculuk sırasında medya tüketimi için iyi bir laptop olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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