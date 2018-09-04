IFA 2018'in En İyi 6 Akıllı Saati
IFA 2018'de ziyaretçilere sunulan en iyi 6 akıllı saat ve akıllı bilekliği bir araya getirdik...
IFA 2018'de yine çok sayıda yeni ürün duyurusu yapıldı. Bunlar arasında başı çeken kategoriler dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar ve akıllı hoparlörler çekse de, elbette bolca giyilebilir cihaz da Berlin'de kendini göstermeyi bildi. Bu yeni ürünlerden en iyi 6 akıllı saat ve akıllı bilekliği bir araya getirdik. Eğer bu tip yeni ve iyi bir cihaz satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdakilere göz atmanızda fayda var.
1. Garmin Vivosmart 4
Apple ve Fitbit çoğunluk tarafından tercih ediliyor olabilir, fakat Garmin de özellikle sporseverler tarafından tercih ediliyor. Garmin hattının en son cihazı olan Vivosmart 4, özellikle şık görünümlü bir akıllı bileklik olarak da sporcuların gözdesi olmaya aday. Özellikle uyku takibi için yararlı olan Vivosmart 4, enerji seviyenizi değerlendirmek için iyi bir araç olabilir.
Elbette Vivosmart 4'ün tek numarası uyku takibi değil. Bunun yanı sıra egzersizlerinizde de yanınızda olan bu ürün, yürüme, koşma gibi eylemlerin yanı sıra daha yüzme de dahil geniş ölçekte egzersiz programlarını destekliyor.
Gül kurusui siyah ve açık mavi gibi 3 farklı renk seçeneğiyle sunulan Vivosmart 4'ün fiyatı ise 129.99 dolar.
2. Casio Pro Trek Smart WSD F30
Donanım üreticileri arasında özellikle saat kategorisinin önemli markası Casio da IFA 2018'de yeni akıllı saatini tanıttı. Casio Pro Trek Smart WSD F30 ismini alan yeni cihaz, özellikle haritalama yetenekleriyle dikkat çekiyor. Saat, üzerinde dahili GPS alıcısı bulunduruyor.
En son sürüm Google Wear OS işletim sistemiyle çalışan Casio Pro Trek Smart WSD F30, ayrıca sağlam görüntüsüyle de dayanıklı bir saat arayanlara hitap ediyor. Google Asistan yeteneklerini de bulunduran Casio Pro Trek Smart WSD F30'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih bilgisi ise fuarda söylenmedi.
3. Sony FES Watch U
IFA 2018'de standını ziyaret ettiğimiz markalardan biri de kuşkusuz Sony oldu. Sony, yeni akıllı telefonu Xperia XZ3'ü tanıttı ancak tek tanıtım bu değildi. Fuarda, yeni akıllı saati FES Watch U'yu da tanıtan Japon şirket, yeni akıllı saatiyle özellikle dizayn ve pil ömrüne oynamış gibi görünüyor.
FES Watch U, e-ink bir ekrana sahip. Sony'nin daha önce de tanıttığı akıllı bileklerinde gördüğümüz mürekkep ekran, FES Watch U'da da bulunuyor. Bu sayede uzun bir pil ömrü sunan saat, ayrıca görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Ancak saat "birazcık" pahalı. Sony, FES Watch U'nun fiyatını 690 dolar olarak belirlemiş.
4. Skagen Falster 2
Skagen Falster 2 de IFA 2018'de tanıtılan akıllı saatler arasındaki yerini aldı. Çok sayıda özelliğe sahip olan bu akıllı saat, mobil ödeme için NFC desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca üzerinde yerleşik bir GPS alıcı da bulunduran saat, bu sayede egzersizlerde de kullanılabilir.
Görünümüyle daha çok geleneksel klasik saat tasarımlarını andıran Skagen Falster 2, böylece takım elbiseye de uygun olarak tercih edilebilir gibi görünüyor. Suya karşı dayanıklı olarak tasarlanan saat, bu sayede havuzda da kolunuzda olabilecek.
Skagen Falster 2'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 275 dolar olarak belirtildi.
5. Diesel On Full Guard 2.5
Diesel de fuarda yer alan markalar arasındaydı. Diesel'in özellikle agresif görünümlü bir akıllı saat arayanlara özel olarak sunduğu On Full Guard 2.5, diğer akıllı saatlere göre biraz daha ağır olmasıyla ise dikkat çekiyor.
Wear OS işletim sistemini benimseyen Diesel On Full Guard 2.5, böylece Google Asistan ile de uyum içinde çalışıyor. Sesli iletişimde bulunabileceğiniz saat ile harita içinde yolunuzu bulabilir veya akıllı telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.
Diesel, On Full Guard 2.5 akıllı saatinin ekim ayında satışa çıkacağını açıkladı, fakat fiyatını vermekten kaçındı.
6. Fitbit Charge 3
Fitbit'in akıllı saatleri bu tür fuarların en ilgi çekici cihazlarını oluşturuyor. Bunlardan biri olan Fitbit Versa'yı da daha önce incelemiştik hatırlarsanız. Şirket, IFA 2018'de de yeni akıllı bilekliği Fitbit Charge 3'ü ziyaretçilerle paylaştı.
Charge 2'den sonra en büyük sıçramayı ekranı üzerinden daha yüksek kontrol sağlamasıyla yapan Charge 3, hemen her akıllı bileklikte olduğu gibi uyku takibi yapabiliyor, uygulamalarınız üzerinde kontrol sağlayabiliyor.
Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle bulunabilecek olan Fitbit Charge 3, ekim ayında 149 ve 129 dolar fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak.
Ercan Uğurlu
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