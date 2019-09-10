IFA 2019'daki En İyi 5 Telefon
IFA 2019'da tanıtılan ve en beğendiğimiz 5 telefonu sizin için seçtik!
Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan IFA 2019 bittiğine göre geriye dönüp, Samsung, Nokia, Motorola gibi en büyük telefon firmalarının tanıttığı telefonlara göz atabiliriz.
Bu seneki IFA'daki telefonların neredeyse tamamı, uygun fiyatlı telefon yelpazesindeydi. Elbette IFA'da Mobil Dünya Kongresi'ndeki gibi üst seviye telefonlar beklenmiyor, ancak çoğu kullanıcının bu telefonları tercih edeceğini de biliyoruz.
İşte IFA 2019'da en çok beğendiğimiz 5 telefon.
Samsung Galaxy A90 5G
Bütçe dostu ilk 5G telefonlardan biri olan Galaxy A90 5G, belki çok ucuz değil ancak diğer 5G telefonların çoğundan daha hesaplı. Yüksek kalitede görüntü sunan Super AMOLED ekranla gelen cihaz, 4.500mAh kapasiteli güçlü bir pile, 48MP'lik bir sensörün öncülük ettiği üçlü kameraya sahip.
Motorola One Zoom
Orta seviyede yankı uyandırmak isteyen Motorola One Zoom, harika fotoğraflar yakalamanıza olanak tanıyan dört kamerayla geliyor. Kameralar bir ana kamera, bir optik zum lensi, bir ultra-geniş açılı lens ve bir derinlik sensöründen oluşuyor.
Nokia 7.2
Şu an Nokia'nın sahibi olan HMD Global, IFA 2019'da iki telefon tanıttı. Bunlardan en etkileyicisi, bizce Nokia 7.2 idi. 48MP kamerayla gelen telefon, hoş tasarımıyla da dikkatinizi çekecek.
Sony Xperia 5
Xperia 10 ile yaklaşık olarak aynı ölçülerde olan Sony Xperia 5, emekliye ayrılan "compact" serisi kadar kolay tutulur değil ancak cebinize rahatça sığıyor.
LG G8X ThinQ
Son yıllarda telefonlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmekte zorlanan LG, yenilikleriyle bu ilgiyi geri kazanmaya çalışıyor. Firmanın şu sıralar üzerinde durduğu yenilik, çift ekran teknolojisi. LG G8X ThinQ, bir aksesuar yardımıyla iki ekranlı, katlanan bir telefona dönüşebiliyor. Telefonun kendisinin yetenekleri ise biraz karışık. Ekran piyasanın en müthişi değil ve ikinci ekranla birlikte tasarım, biraz hantallaşabiliyor.
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