iFixit, Apple ile Aynı Fiyata Pil Değiştiriyor

iFixit, Apple'ın 29 dolara pil değiştirme kampanyasına rakip oldu; dahası eski iPhone'ları daha ucuza tamir edeceğini açıkladı!

iFixit, Apple ile Aynı Fiyata Pil Değiştiriyor

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