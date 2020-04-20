İlk Koronavirüs Vakası Wuhan'da Ortaya Çıkmamış Olabilir

Araştırmacılara göre Çin'in Wuhan şehri, şimdiye kadar söylendiği gibi koronavirüsün doğduğu yer olmayabilir.
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden genetikçi Peter Forster'ın liderliğini yaptığı araştırma projesi, COVID-19 küresel salgınının geçmişini inceliyor ve virüsü ilk taşıyan, dolayısıyla salgını başlatan insanı bulmaya çalışıyor. Araştırmacılar, eldeki verileri kullanarak virüsün dağılma rotasını ve genetik mutasyonlarını ortaya çıkarmayı başardılar.
1.000'den fazla koronavirüs genomu kullanarak bir ağ analizi oluşturan araştırmacılar, Çin ve Amerikan bireylerde rastlanan A türü korona virüsünün yarasalarda bulunan korona virüsüne en yakını olduğunu söylüyorlar (virüsün A, B ve C olmak üzere üç "türü" bulunuyor). Bununla birlikte COVID-19'un ilk fark edildiği Wuhan'daki çoğu vakada A türü virüse rastlanmıyor. Bunun aksine şehirde daha çok B türüne rastlanıyor.
Araştırmacılar, Wuhan'daki B türünü ortaya çıkaran bir "gelişme" yaşandığına inanıyorlar.
Forster ve takımının verilerine göre salgın, 13 Eylül ve 7 Aralık arasında başladı. Bu noktada araştırmacılar, mutasyon oranının sabit olduğunu kabul ediyorlar ancak böyle olma olasılığı, gerekte düşük. Dolayısıyla araştırmacılar, bu tarihin yanlış olabileceğini de söylüyorlar.
Forster'e göre salgın, Wuhan'da başlamamış olabilir çünkü 17 Ocak tarihine kadar izole edilen tüm türler B türüydü. Wuhan'dan 800km mesafedeki Guangdong eyaletindeki 11 izoleden 7'sinin A türü olduğu belirtiliyor.
Şu anki bilgilere göre ilk korona virüsünün vakası 17 Kasım'a kadar gidiyor. South China Morning Post verilerine göre hükümet verileri, ilk vakaya Wuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletindeki 55 yaşındaki bir kişide rastlandığını söylüyor.
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