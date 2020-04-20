Koronavirüsten Etkilenenlerde Ortaya Çıkan Yeni Bir Semptom Daha

Koronavirüsten etkilenen hastalarda ortaya çıktığı düşünülen yeni semptom, İtalya, Fransa ve İspanya'daki pek çok vakada görüldü.

  • Levent Öztürk
Koronavirüsün ilk semptomu ayakta olabilir

Yeni tip Koronavirüs bulaşan kişilerin giderek daha büyük bir kısmı, ayaklarında "küçük dermatolojik lezyonlar" bulunduğunu bildiriyor. Kızamık benzeri bu işaretler genellikle çocuklarda ve genç insanlarda ortaya çıkıyor ve diğer Korona virüs semptomlarından daha önce gözlemlenebiliyor.

İspanya'daki Ayak Hastalıkları Uzmanlarının Genel Konseyi tarafından yayınlanan açıklamaya göre bu "ilginç bulgu" İtalya, Fransa ve İspanya'daki pek çok vakada gözlemlendi. Konsey, SARS-CoV-2'nin bulaştığı doğrulanan ve düşünülen hastaların bir kaydını oluşturmuştu. Mor renkli bu lezyonlar suçiçeği, kızarıklık, soğuk sebebiyle oluşan yaralar gibi gözüküyor ve genellikle parmaklara doğru ortaya çıkarak deride iz bırakmadan iyileşiyor.

General Council of Official Colleges of Podiatrists in Spain

Konsey, pek çok vakada, bu şikayetle gelen hastaların birkaç gün sonra da ateş, kas ağrısı, baş ağrısı gibi şikayetler ile hastaneye döndüğünü belirtiyor. Verilen bir örnekte 13 yaşındaki bir çocuğun vakası anlatılıyor. Doktorların o sırada "İtalya'daki acil durumdan dolayı" lezyonların COVID-19 kaynaklı olup olmadığını kontrol edemedikleri, ancak çocuğun hem annesinde hem de kız kardeşinde, lezyonlar gözükmeden önce COVID-19 semptomları görüldüğü belirtiliyor. Daha sonrasında ise, çocukta COVID-19 belirleniyor. Ayrıca daha önce İtalya'da yapılan küçük çaplı çeşitli çalışmaların da yaklaşık olarak beş hastadan birinde benzer deri oluşumları gösterdiği söyleniyor.

Konsey, bu bulguların yeni olduğunu ve henüz kesin bir doğrulamanın yapılmadığını belirtirken, ayak lezyonlarının COVID-19'un erken semptomlarından biri olabileceğinin altını çiziyor. 

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