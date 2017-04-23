İlk Windows 10 ARM PC'ler, Son Çeyrekte Gelecek!
Snapdragon 835 gibi ARM tabanlı işlemcilerle çalışacak Windows 10'lu PC'ler için tarih, biraz daha netleşti!
Microsoft ve Qualcomm, Aralık'ta yaptıkları bir açıklamayla Windows 10'u ARM işlemcilere taşıyacağını söylemişlerdi. Şimdiye kadar tüm bildiğimiz, yeni ARM PC'lerin 2017'nin sonlarında geleceğiydi ancak Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, birkaç yeni detay paylaştı.
Mollenkopf'a göre ARM PC'ler bu sene, dördüncü çeyrekte gelecekler. İşlev, Windows 10'un Redstone 3 adlı güncellemesinin bir parçası olacak. RS3'ün ise Eylül'de geleceğini öğrenmiştik. Mollenkopf'un konu hakkındaki açıklaması şöyle oldu:
"Snapdragon 835'imiz, bu sene dördüncü takvim çeyreğinde çıkması planlanan Windows 10'lu mobil PC tasarımlarına genişliyor. Veri merkezinde Microsoft ile ortak çalışmamızı duyurduk ve 10 nanometre Qualcomm Centriq işlemcilerinde çalışan Windows Server'ı, yani sektördeki 10 nanometrelik ilk sunucu işlemcisini gösterdik."
Microsoft, ARM tabanlı PC'leri Windows RT ile daha önce denemiş ve başarısız olmuştu. Bu seferki girişimin farkı ise x86 emülasyonu yoluyla klasik uygulamaları da çalıştırabilmek olacak. Snapdragon 835'i kullanan cihazlar, mobil bağlantı özelliklerine sahip olacaklar ve bu, yabana atılmayacak önemli bir yetenek.
Şu ana dek ARM'li bir PC üretmeyi amaçlayan herhangi bir OEM ortaya çıkmadı. Bu yüzden Microsoft'un Surface'te olduğu gibi kendi ARM'li PC'sini üretmesi ve diğer üreticileri etkilemesi gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın