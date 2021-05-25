İlk Xbox'ta Gizlenen 20 Yıllık Sır, En Sonunda Açıklandı: Timmyyyyyyyyyyyy!

Microsoft'un piyasaya sürdüğü ilk Xbox oyun konsolunda yer alan ama kimsenin keşfedemediği büyük sır, 20 yıl sonunda, Xbox ekibi tarafından ortaya çıkartıldı!

  • Ercan Uğurlu
Xbox'taki Sır 20 Yıl Sonunda Ortaya Çıktı

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