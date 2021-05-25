İlk Xbox'ta Gizlenen 20 Yıllık Sır, En Sonunda Açıklandı: Timmyyyyyyyyyyyy!

Microsoft'un ilk piyasaya sürdüğü Xbox oyun konsolu, bundan 20 yıl önce oyun severlerle buluşmuştu. Zaman zaman oyunlarda gördüğümüz gizli bölümler ya da birtakım sürprizler, "sürpriz yumurtalar" elbette o dönemde de vardı ve hatta belki de daha çok merak konusuydu. "Easter Egg" olarak da bilinen bu sürpriz yumurtalardan ilk Xbox da nasibini almış.
Microsoft ekibi, ilk Xbox'ı hazırlarken içine böylesi bir sürpriz yumurta yerleştirmiş, ancak bugüne kadar bunu kimse bulamamış. 20 yılın ardından ise bir ilk Xbox'ın kemik kadrosundaki bir geliştirici, bu gizemin şifresini Kotaku isimli oyun sitesi ile paylaşmış.
Habere göre Xbox oyun konsolu içindeki sürpriz yumurtayı bulmak için bir ses CD'sine ihtiyacınız var. Bu ses CD'sini Xbox'a taktıktan sonra "Müzik" bölümüne giriyorsunuz ve bu ekranda 2 kez kopyala seçeneğini seçiyorsunuz. Bundan sonra "Yeni Soundtrack" seçeneğini seçiyor ve bu dosyanın adını "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy" şeklinde 26 "y" harfi ile değiştirdiğinizde sürpriz yumurta açılıyor.
Bu işlemin ardından ana ekrandaki ayarlar kısmından "Sistem Bilgisi"ni açtığınızda Xbox Arayüz Ekibi'nin isimlerinin yer aldığı bir ekran karşınıza gelecek. Evet, Xbox ekibinin 20 yıldır keşfedilmeyi beklenen sürpriz yumurtası bu şekilde. Keşfedilemeyince çareyi kendileri açıklamakta bulmuşlar.
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