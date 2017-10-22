Indiegogo'nun Pazar Yeri Açıldı!
Indiegogo'nun Marketplace'i fonlanmış projeleri başarılı şekilde satmaya başladı.
Indiegogo, son yıllarda halk fonlaması için güzel bir Kickstarter alternatifi haline geldi. Sadece küçük projeler değil, IBM, Honeywell ve Atari gibi büyük isimler de fon için siteyi kullandılar. Şimdi halk fonlama firması, başarılı şekilde fonlanan girişimlerin başlangıçlarından sonra da destek görmesi için yollar arıyor. Firmanın yayınladığı yeni Marketplace (pazar yeri) sayfasında siteden direkt olarak satın alabileceğiniz çok sayıda cihaz ve diğer ürünler bulabilirsiniz.
Pazar yeri kısmının ana sayfasında şu an bulunanlar arasında bir akıllı gece lambası, bir ultra-taşınabilir ızgara, batarya ömrü uzatıcı kol, akıllı VPN router'ı ve çocuklarla ilgilileri için bir STEM öğrenme projesi kutusu bulunuyor. Pazar yerini kategoriye göre görüntüleyebiliyorsunuz, mesela Teknoloji & Yenilik, Yaratıcı Çalışmalar ve Topluluk Projeleri gibi. Bu büyük kategorilerin her biri alt kategorilere sahip, mesela Yaratıcı Çalışmalar'ın altında Sanat, Çizgi Roman, Film, Müzik ve Video Oyunları alt kategorileri bulunuyor. Pazar yerinde neyin görüneceğini, halk fonlamalı projelerin yeni mi başladığına veya sona ermek üzere mi olduğuna göre de ayarlayabiliyorsunuz.
Görünüşe bakılırsa bu pazar yeri sayesinde artık proje yapımcıları ilk fonlama aşamasında insanlara sunamadıkları şeyleri burada satabilecekler.
H. Hüseyin Öztürk
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