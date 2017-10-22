Indiegogo'nun Pazar Yeri Açıldı!

Indiegogo'nun Marketplace'i fonlanmış projeleri başarılı şekilde satmaya başladı.

Indiegogo'nun pazar yeri açıldı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google Chrome Kullanıcılarına ESET Koruması
Fall Creators Update'i Hemen Yüklemenin Yolu
FIFA 18 İnceleme
Pixel 2 XL'yi Parçalarına Ayırdılar!
Galaxy Note 9, Eşsiz Özelliklerini Geliştirecek

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir