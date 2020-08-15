İnşaatların En Önemli Bileşeni Olan Tuğlayı, Pil Gibi Kullanmak Mümkün

Bir elektrikli cihaz kullanılamaz hale gelince, ona "tuğla" diyoruz. Peki ama gerçek bir tuğlanın, pil görevi görebileceği hiç aklınıza gelmiş miydi?

15 Ağustos 2020 15:30

Levent Öztürk