OPPO'nun Akıllı Ürünleri Türkiye'ye Geliyor

Kısa bir süre önce akıllı ürünler kategorisinde ilk kulaklık modeli Enco W31 ve W11'i tüketiciyle buluşturan OPPO, Eylül ayı itibariyle yeni kulaklık modeli Enco W51 ve ilk kez Türkiye'ye getireceği akıllı saati OPPO Watch'u piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

OPPO'nun Akıllı Ürünleri Türkiye'ye Geliyor

Her segmente hitap eden farklı akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarının önemli bir oyuncusu olan OPPO, akıllı ürünleriyle de pazara hızlı bir giriş yapıyor. Yakın zamanda Enco W31 ve W11'i piyasaya sunan OPPO, Eylül ayından itibaren Enco W51 modelini de Türk tüketicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz olarak şarj edebilme özellikleri ile dikkat çeken W51, lacivert ve beyaz renkleriyle pazarda yerini alacak.

Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati: OPPO Watch

OPPO'nun Eylül ayından itibaren Türkiye'ye getireceği bir diğer akıllı ürünü de saat olacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla pazarda yerini alacak olan OPPO Watch'un 46 mm olan modeli, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olarak dikkat çekiyor. VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki model de 75 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.

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OPPO'nun Akıllı Ürünleri Türkiye'ye Geliyor

 

 