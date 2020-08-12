OPPO'nun Akıllı Ürünleri Türkiye'ye Geliyor

Kısa bir süre önce akıllı ürünler kategorisinde ilk kulaklık modeli Enco W31 ve W11'i tüketiciyle buluşturan OPPO, Eylül ayı itibariyle yeni kulaklık modeli Enco W51 ve ilk kez Türkiye'ye getireceği akıllı saati OPPO Watch'u piyasaya sunmaya hazırlanıyor.