İnsanların Windows 7'den Vazgeçmeme İnadı Tam Gaz Devam Ediyor

Bilgisayar kullanıcılarının neredeyse 4'te 1'i, Microsoft'un Ocak 2020 tarihinden sonra desteklemeyi bıraktığı ve güncellemeleri sağlamadığı halde halen Windows 7'yi kullanmaya devam ediyor. İnsanların Windows 7'deki ısrarı hem kişisel hem kurumsal boyutta sürerken, ünlü antivirüs yazılım şirketi Kaspersky'ye göre bu durumda oldukça endişe verici.
Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Oleg Gorobets, insanların güvenlik güncellemelerini almayan Windows 7'yi kullanmaya devam etmesinin önemli bir güvenlik açığı yarattığına dikkat çekiyor. Eski işletim sistemlerinin kritik güncellemelerini almadığını ve bu nedenle siber saldırı risklerine karşı açık durumda olduğunu belirten Gorobets, bu nedenle Windows 7 kullanıcılarını bir an evvel yeni işletim sistemlerine geçiş yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
Aranızda hala Windows 7 kullanan var mı? Eğer var ise, neden kullanmaya devam ettiğinizi yorum olarak bizimle paylaşın.
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