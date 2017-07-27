Insider'lar Sonraki Geliştirme Dalına Atlayabilecek

Microsoft, Windows 10'u test edenler için "ileri atla" işlevini resmi olarak kullanıma sundu!

Insider'lar Geliştirme Dalına Atlayabilecek

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