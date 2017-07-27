Insider'lar Sonraki Geliştirme Dalına Atlayabilecek
Microsoft, Windows 10'u test edenler için "ileri atla" işlevini resmi olarak kullanıma sundu!
Microsoft, Fast Ring kanalındaki test kullanıcılarının Windows 10'un bir sonraki geliştirme dalına atlamasına izin veren "ileri atla" işlevini ortaya çıkardı.
Insider'lar, bu değişikliği Windows Insider Program ayarları altında görebiliyorlar. Geçen ay Microsoft'un Fast ve Slow kanallarındaki güncellemeleri askıya almaya yönelik bir işlev sunmaya başladığını hatırlarsınız. "İleri atlamayı" tercih ederseniz, (Fast kanalında halen beklemede olan) uygulama güncellemelerini yine görmeye başlayacaksınız. Bunun ardından yapı numaralarının RS4 dalına atladığını göreceksiniz.
Dona Sarkar, yapı numaralarındaki sıçramayı gördükten sonra standart Fast halkası yapılarına dönmek için Windows'u baştan yüklemenizin gerekeceği konusunda uyarıyor.
Kısacası Fast ring'deki Insider'lar, Windows 10'un iki farklı geliştirme dalı arasında seçim yapabilecekler. Yapıların kararlı olmayacağı kesin ancak Fast kullanıcıları bu duruma zaten alışıklar.
Zeynel A. Öztürk
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