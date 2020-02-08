Instagram'da Artık, Takiplerinizi Kontrol Etmeniz Çok Daha Kolay!

Instagram, kimleri takip etmeyi bırakacağınıza karar vermenizi ya da kimleri takip etmekten hoşlandığınızı kolayca anlamanızı sağlayacak yeni özeliğini hayata geçirdi!

  • Levent Öztürk
Instagram'dan takip yönetimi güncellemesi

Instagram, takip ettiğiniz insanlar listesini organize etmenizi sağlayacak yeni bir yol ekledi. Artık hangi kişilerin sayfanızı ve Hikayeler'i en fazla ziyaret ettiğini ve hangi hesaplarla en az etkileşime geçtiğinizi görebiliyorsunuz. Başka bir deyişle, eğer çok fazla kişiyi takip ettiğinizi fark ettiyseniz ve sayfanızı biraz daha kolay yönetilir hale getirmek istiyorsanız, en fazla gönderimi kimlerin yaptığını ve en az kimleri umursadığınızı görmek için yeni bir yolunuz daha bulunuyor.

Bu yeni imkan, size en az etkileşimde bulunduğunuz kişileri ya da akışta en fazla kimlerin gönderilerini gördüğünüzü anlamanızı da sağlıyor. Bunları takip etmek için, profilinizdeki takip bölümüne girmeniz ve kategoriler bölümüne erişmeniz yeterli.

Bir Instagram'ın söylediğine göre firma, sizleri ilgilendiğiniz şeylere daha yakına taşımayı önemsiyor ve zaman içerisinde ilgilerinizin ve ilişkilerinizin değişebileceğinin ve gelişebileceğinin de farkında. Bu yüzden de Instagram üzerinde takip ettiğiniz hesapları yönetmeyi mümkün olduğunda kolay hale getirerek güncel bağlantılarınızı ve ilgilerinizi temsil etmesine yardımcı olmayı istiyor.

Takip kategorileri sayesinde kimleri takip etmeyi bırakmanız gerektiğini belirlemek daha kolay olacak. Bu kategoriler ile sayfanız en çok ilgilendiğiniz şeyler ile dolabilirken, aynı hesapları tekrar ve tekrar görmeniz de engellenebilecek.

Bunun Instagram için de oldukça mantıklı ve iyi bir güncelleme olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu güncelleme ile beraber, kullanıcıların uygulama ile daha fazla etkileşim kurmaları sağlanırken, firmanın reklam gelirinin büyümeye devam etmesine yardımcı olunacak. 

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