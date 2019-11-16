Instagram, Beğenme Sayılarını Gizlemeye Başladı!

Instagram, beğenme sayılarını gizleme işlevini bazı ülkelerde etkinleştirmeye başladı!

Instagram, Beğenme Sayılarını Hindistan'da Gizledi

Instagram, beğenme sayılarını Hindistan dahil olmak üzere dünya çapında gizlemeye başladı. "Gizli Beğenme Sayıları" adlı işlev, birkaç ülkede test edilmekteydi ve geçen hafta ABD'ye ulaşmıştı.

Bu işlev ile birlikte sadece hesap sahipleri, kendi gönderilerine kaç "beğenme" geldiğini görebiliyor. Diğer kullanıcılar, beğenme sayısını göremiyorlar. Bazı kullanıcılar, Instagram'ın böyle bir test gerçekleştirdiğini daha önce doğrulamıştı. Şimdi ise işlevle ilgili resmi açıklama, Instagram'ın Twitter hesabında yapıldı.

Instagram, Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda'dan gelen tepkilerin genellikle olumlu olduğunu söylüyor. Bu yüzden işlevin daha çok ülkeye açılması, sürpriz bir gelişme değil. Bazı kullanıcılar, yenilik sayesinde Instagram'da başkalarını daha az "gözetlediklerini" ve zamanlarının daha verimli geçtiğini söylüyorlar.

https://twitter.com/infinitebeing8/status/1195132396775063557

Instagram CEO'su Adam Mosseri, yenilik hakkında şunları söyledi:

"Bu değişikliğin arkasındaki fikir, Instagram'ı (kullanıcıları) baskıdan kurtarmak, daha az rekabet etmek ve insanlara sevdikleri insanlarla ve onlara ilham veren şeylerle bağlantı kurmaya odaklanması için daha fazla alan vermek. İnsanların platform hakkında nasıl hissettiğini, platformu nasıl kullandıklarını, yaratıcı ekosistemi nasıl etkilediğini görmek zorundayız."

İşlevin ne zaman herkese açılacağı henüz bilinmese de, olumlu tepkilerin de yardımıyla bunun an meselesi olduğu kesin.

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