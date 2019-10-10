Instagram, Direkt Mesajı Masaüstüne Taşıyabilir

Instagram'ın Direkt Mesaj işlevi, yapılan bir keşfe göre telefondan masaüstüne gelebilir!

Instagram, Direkt Mesajı Masaüstüne Taşıyabilir

Instagram'ın web tabanlı sürümü, mobil uygulamaya göre birçok yönden kısıtlamalar içeriyor. Masaüstünde resimleri "beğenip" onlara yorum yapmaktan çok ötesine geçemiyor, direkt mesaj gibi işlevleri sadece telefonda kullanabiliyorsunuz.

Uygulama dosyalarını masaya yatırıp, adeta uygulamaların geleceğine bakan Jane Manchun Wong, henüz tamamlanmamış bir Instagram Direct işlevinin arayüzünü Twitter'da paylaştı. Wong'un paylaştığı ekran görüntüsü, Direct'in web sürümünün Facebook Messenger'a benzer görünebileceğini gösteriyor. Örneğin bir sohbetteki üyelerin listesi, arayüz içerisinde gösteriliyor.

İşlevin herkese açılıp açılmayacağı bilinmiyor, ancak açılırsa büyük ekranda rahatça konuşabilme işlevinin kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacağını düşünüyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Son 10 Yılın En Önemli 5 Teknoloji Adımı
Yeni Joker Filminin Açılışı ile Rekor Kırması Bir Oldu!
Disney, Netflix Reklamlarını Yayınlamak İstemiyor
Microsoft'tan Yeni Zaman Kısıtlama İşlevleri
"Stadia, PC'nizden Daha Hızlı Tepki Verecek"

 

 