Instagram, Direkt Mesajı Masaüstüne Taşıyabilir
Instagram'ın Direkt Mesaj işlevi, yapılan bir keşfe göre telefondan masaüstüne gelebilir!
Instagram'ın web tabanlı sürümü, mobil uygulamaya göre birçok yönden kısıtlamalar içeriyor. Masaüstünde resimleri "beğenip" onlara yorum yapmaktan çok ötesine geçemiyor, direkt mesaj gibi işlevleri sadece telefonda kullanabiliyorsunuz.
Uygulama dosyalarını masaya yatırıp, adeta uygulamaların geleceğine bakan Jane Manchun Wong, henüz tamamlanmamış bir Instagram Direct işlevinin arayüzünü Twitter'da paylaştı. Wong'un paylaştığı ekran görüntüsü, Direct'in web sürümünün Facebook Messenger'a benzer görünebileceğini gösteriyor. Örneğin bir sohbetteki üyelerin listesi, arayüz içerisinde gösteriliyor.
İşlevin herkese açılıp açılmayacağı bilinmiyor, ancak açılırsa büyük ekranda rahatça konuşabilme işlevinin kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacağını düşünüyoruz.
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