Instagram, Ekran Görüntüsü Uyarısını Test Ediyor

Test edilen bu özellik genel kullanıma açılırsa, hikayenizin ekran görüntüsü alındığında bundan haberdar olabileceksiniz!

Instagram, Ekran Görüntüsü Uyarısını Test Ediyor

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