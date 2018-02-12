Instagram, Ekran Görüntüsü Uyarısını Test Ediyor
Test edilen bu özellik genel kullanıma açılırsa, hikayenizin ekran görüntüsü alındığında bundan haberdar olabileceksiniz!
Instagram, hikayenizin ekran görüntüsü alındığında sizi bundan haberdar edecek bir uyarı sistemini test etmeye başladı. Ekran görüntüsünü alan kişiler de, hikayenin sahibinin bundan haberdar olacağına dair bir uyarı mesajı ile karşılaşıyor.
Teste dahil olan kullanıcılar, hikayesinin ekran görüntüsünü alan kişilerin isimlerinin yanında ufak bir fotoğraf makinesi örtücü ikonu görebilecekler. Hikayenin sahibi olan kişi, ekran görüntüsü alındığında bir bildirim almıyor, bunun yerine hikayeyi görüntüleyenler listesinde bulunan isimlerin yanında sadece bu küçük ikon beliriyor.
Instagram daha önce direkt mesajların ekran görüntüsü alınması durumunda mesaj sahibine bildirim yolluyordu. Şimdi bu özelliğin bir benzerini hikayelere ekleyerek platform içerik paylaşımı konusunda titiz olan kullanıcıların ne olup bittiği konusunda daha farkında olmasını sağlayabilir.
Şimdilik bu özelliğin ne zaman genel kullanıma geçeceğini bilmiyoruz, ancak açık olarak paylaşılan bir fotoğrafın izleyiciler tarafından kaydedilmesi gerçekten kaçınılmaz olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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