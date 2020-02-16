Instagram, "En Son Gönderiler" İşlevini Deniyor

Instagram, 2016'da algoritmalarında bir değişiklik yapmış ve etkileşimi yüksek içerikleri içerik türlerini üstte göstermeye başlamıştı. Eleştirilen bu değişiklik üzerine firma, 2018'in başında "Yeni Gönderiler" düğmesini teste açmıştı.
İşlevin ne zaman herkese açılacağı hala bilinmiyor, ancak ters mühendislik uzmanı Macnchun Wong, yaptığı keşfe dayanarak işlevin yakında gelebileceğini söyledi. Wong'a göre Instagram, "En Son Gönderiler" adlı bir işlev üzerinde çalışıyor. Bu işlevin ana sayfada göründüğü ve dokunulduğunda takip edilen kişilerden son fotoğrafları ve videoları sıraladığı söyleniyor.
Birçok kullanıcıyı sevindirecek olan işlevin ne zaman geleceği (veya gelip gelmeyeceği) bilinmiyor.
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