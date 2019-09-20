Instagram'dan "Estetik Ameliyet" Kısıtlaması!

Instagram, "gençlerin kafalarını zehirleyen" ve fazlaca eleştirilen yönlerine önlem almak için bir adım daha attı!

Instagram'dan "Estetik Ameliyet" Kısıtlaması!

Yakında Instagram'da gördüğünüz "düz karın" çayı ve dudak doldurucu reklamları azalacak. Sosyal platformun duyurusuna göre diyet ürünlerine ve estetik ameliyat reklamlarına kısıtlama uygulanacak.

Raporlara göre Facebook ve Instagram, bu kuralları uygularken yaş kısıtlaması da getirecek ve bazı gönderileri tamamen kaldırabilecek. Ticari tekliflere bağlı (indirim kodu gibi) şüpheli kilo verme ürünleriyle ilgili gönderiler, tamamen engellenecek. Bunların yanında 18 yaşından küçük kullanıcıların belirli kilo verme ürünlerini ve kozmetik işlemleri görmesi kısıtlanacak.

Instagram'ın ilke yöneticisi Emma Collins, bir röportajda bu değişikliği Instagram'ın "ruhunu" bozmadan yapmak için harici uzmanlarla çalıştıklarını söylüyor.

Bazı araştırmalar, Instagram'ın gençlerde beslenme bozukluklarına ve depresyona katkıda bulunduğunu söylemişti. Gençler arasında doldurucu ve Botox kullanımının artmasının sebebi olarak Instagram gösteriliyordu.

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