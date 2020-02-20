Instagram'dan Hayal Kırıklığı Yaratan iPad Açıklaması!

iPad sahiplerinin heyecanla beklediği Instagram uygulaması, görünüşe göre yakın bir gelecekte karşımıza çıkmayacak!

  • Levent Öztürk
Instagram'dan Hayal Kırıklığı Yaratan Açıklama!

Pek çok iPad sahibi Instagram kullanıcısı, fotoğraflarını yayınlamadan önce tablete göndererek iPad görüntü düzenleme uygulamalarından birini kullanmayı tercih ediyor. Ancak şu anda bunun kolay veya eğlenceli bir deneyim olduğu söylenemez çünkü iPad için özel bir Instagram uygulaması bulunmuyor. Görülene göre de yakın zamanda bu uygulamayla karşılaşmayacağız.

Bu haber, AMA sunuculuğunu yapan Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri'den platform üzerinde Hikayeler hizmeti aracılığıyla duyuruldu. Bu yayınlar, doğaları gereği, geçiciler ancak bazı muhabirler konuşmalardan alıntıları Twitter üzerinde paylaştı.

Mosseri, "(biz) bir iPad uygulaması oluşturmak isteriz. Ancak sadece belirli sayıda kişiye sahibiz ve yapacağımız pek çok şey var ve henüz yapılacak bir sonraki en iyi şey haline gelmedi" cümlelerini kurdu. Kısacası, henüz iPad için tasarlanmış bir Instagram uygulaması ufukta gözükmüyor.

Tabii ki şu anda iPad için bir Instagram uygulamasının olduğunu ancak bu sürümün iPhone'lar için tasarlandığını belirtmekte fayda var. Yani bu uygulama, iPad için büyültülmüş bir şekilde çalışıyor ve bu da fotoğraflarınızın, yazıların ve simgelerin olması gerektiği kadar düzgün gözükmemesi anlamına geliyor. Hatta uygulama, iPhone'lar ve iPad'ler arasındaki oran farkından dolayı ekranın tamamını bile doldurmuyor.

Ayrıca bu uygulama sadece dikey konumda çalışıyor ve iPad kullanıcılarının çoğunun kullanım şekline uygun bir yatay sürüme sahip değil. Kısacası iPad üzerinde Instagram uygulaması şu anda kullanıcılar için oldukça kötü bir deneyim sunuyor ve kullanıcılar, pek çok kez "düzgün" bir sürüm için isteklerini dile getirmiş durumda.

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