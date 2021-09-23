Instagram hesap kapatma nasıl yapılır? 2021 güncel hesap kapatma linki

Instagram hesap kapatma adımları ve linkine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı nasıl kapatılır? sorusuna yanıt arıyorsanız Instagram hesabı kapatma linki ve yapılacaklar şu şekilde...

Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Okuyucu Yorumları

Toplam 20 Yorum

evet doğrudur ama yapicak bişey yok.

instagramın popisi çok yükseldi storiesle birlikte şuan kimsenin hesabını sileceğini zannetmiyorum

iOS cihazlarda uygulama üzerinden de silebiliyorsunuz.

İnstagramı dondurdum aynı gün içinde açtım sadece son 2 fotoğrafım var diğerleri yok ne yapabilirim?

Instagram hesabimi nasil kapatabilirim

Nasıl seçileceği bu hesab imi

ben bu işlemleri yapmama rağmen hesabım donmuyor.

Aynen bende bu konudan şikayetçiyim

@08 Şubat 2017 17:43 bende bu durumdan şikayetçiyim

@09 Şubat 2017 16:23 Nasıl yapcazz

Hesabım donmuyor bu işlemleri yaptıgım halde eskiden yapınca kapanıyordu

Benim hesabim niye donmuyor

Hesabım donmuyor defalarca denedim

Hesabım donmuyor her şeyi denedim ama olmuyo

defalarca denedim beni ana sayfaya atıyor.ne yapabilirim

@24 Şubat 2017 10:19 1 aya kadr bu sorun dwmm edecekmiş

Bende donduramıyorum.acaba neden

İnstgrami geci ci olarak kapatmaya çalışıyorum ama olmuyor

Hepsini yapyorum ama donmuyor

Sorun yawiyorum kullanamiyorum

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