Instagram hesap kapatma nasıl yapılır? 2021 güncel hesap kapatma linki

Dünya üzerinde en sevilen ve en sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın yaklaşık 1 milyardan fazla kullanıcısı vardır. Büyük küçük herkesin ilgisini çeken bu platform üzerinden fotoğraf, kısa video gibi çeşitli paylaşımlar yapılır. Her geçen yeni kullanıcılar kazanan Instagram, bu kullanıcılarına hesaplarını kapatma imkanı da sunar. (Bu makalenin ardından Instagram hesap dondurma yazımıza da bakabilirsiniz)
Instagram kullanıcıları hesaplarını kapatmak için iki farklı seçeneği tercih edebilir. Hesabı dondurmak ve kalıcı olarak silmek, Instagram'ı kapatmak için başvurulan yollardır. Geçici ve kalıcı hesap kapatma işlemleri internet tarayıcısı üzerinden yapılır.
Hoşunuza giden fotoğraflara çift dokunmak, her gördüğünüz yeniliği paylaşmak ve deneyimlerinizi sadık takipçilerinize aktarmak müthiş. Peki ya tüm bunlardan sıkılmaya başladıysanız ve biraz ara vermek istiyorsanız, hesabınızı nasıl askıya alabilirsiniz; Instagram hesabını nasıl kapatırsınız? Veya Instagram'ın zamanınızı fazlasıyla tükettiğini düşünüyorsanız, hesabınızdan tamamen nasıl kurtulabilirsiniz? Amacınız ister Instagram hesabı silme olsun, ister Instagram kapatma; aradığınız cevabı aşağıdaki rehberimizde bulacaksınız.
Instagram Hesap Kapatma Nedir?
Her geçen gün kullanıcı sayısı artan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, fotoğraf ve kısa video paylaşımları yapabileceğiniz özelliklere sahiptir. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip bu platformun üyeleri çeşitli nedenlerle hesaplarını silmek isteyebilir. Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatabilmek için hesap silme işlemi yapılır.
Instagram uygulaması üzerindeki ayarlar bölümünde hesap silme ve dondurma ile ilgili butonlar bulunmaz. Kullanıcılar internet tarayıcısı üzerinden hesaplarına giriş yaparak işlemi gerçekleştirir. Instagram hesabını kapatmak için iki farklı seçenek mevcuttur. Birincisi, Instagram hesabınızı dondurmakken diğeri ise hesabı kalıcı olarak silmektir.
Hesap dondurma işlemi tekrar Instagram'a dönmek isteyenlerin tercih ettiği bir yöntemdir. Takipçi, fotoğraf ve yorum gibi hesabınızla ilgili olan her şey gizlenir. Hesabı yeniden aktifleştirdiğinizde bu bilgiler geri gelir. Ancak Instagram hesap kapatma işlemini kalıcı olarak yaparsanız yeniden bu platforma dönmek istediğinizde yeni hesap açmanız gerekir. Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.
Instagram Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?
Bir milyarı aşkın kullanıcısı olan Instagram'da hesabınızı kalıcı olarak silmek mümkündür. Hesabınızı kalıcı olarak sildiğinizde yaptığınız yorumlar, paylaştığınız fotoğraflar ve beğenilerin hepsi silinir. Hesap silme işlemini yapmadan önce paylaştığınız fotoğrafları yedekleyebilirsiniz. Böylece silinen fotoğrafların kopyaları sizde kalabilir.
- Instagram uygulaması üzerinden hesap işlemi yapılmaz. Bu işlemi yapabilmek için internet tarayıcısı üzerinden Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekir.
- Hesabınızı kalıcı olarak silmek için masaüstü veya mobil tarayıcı üzerinden www.instagram.com adresine giderek hesaba giriş yapın.
- Silmek istediğiniz hesapla giriş yaptıktan sonra hesap silme linkine tıklayarak işlemi başlatabilirsiniz.
- Instagram hesabı silme linkine tıklayınca açılan sayfadan hesabınızı neden silmek istediğinize dair bir soru ve cevap menüsü karşınıza çıkar. Cevap menüsünden kendinize uygun seçeneği seçtiğinizde hesap silme butonu aktifleşir.
- Şifrenizi ilgili kısma yazarak ve hesabı kalıcı olarak sil butonunu kullanarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
Instagram hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adını ile yeni bir hesap açamazsınız. Silinen hesaba ait kullanıcı adını başka bir hesaba eklenmesine Instagram izin vermiyor. Kalıcı olarak silinen hesapların yeniden aktifleştirilmesi mümkün değildir.
Hesabını silme konusunda tereddüt yaşıyorsanız hesap dondurma işlemi yapabilirsiniz. Instagram hesap dondurma işlemini yaptığınız süre boyunca hesaba ait tüm bilgiler yeniden etkinleştirilinceye kadar gizli tutulur.
- INSTAGRAM DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ (GEÇİCİ DONDURMA)
- INSTAGRAM DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ (GEÇİCİ KAPATMA LİNKİ)
Instagram hesabını kalıcı olarak kapatma linki: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
Instagram Geçici Hesap Kapatma Nedir?
Hesabınızı kalıcı olarak kapatmak yerine dondurma işlemi yapabilirsiniz. Geçici olarak kapatma işlemini mobil ve masaüstü tarayıcıları kullanarak tamamlayabilirsiniz.
- Tarayıcı ile Instagram hesabınıza giriş yaparak profil simgesine tıklayın.
- Ayarlar bölümüne giderek sayfanın en alt sağ kısmında yer alan hesabı geçici olarak kapat butonuna tıklayın.
- Açılan sayfada neden hesabınızı kapatmak istediğinize dair soruya cevaplar içeren bir menü bulunur. Bu menüden size uygun yanıtı seçip, şifrenizi yazdıktan sonra hesabınızı bir süreliğine dondurabilirsiniz.
Bu yazımızdan hesap dondurma adımlarını inceleyebilirsiniz: Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Hesap dondurma ve kapatma linkleri
Okuyucu YorumlarıToplam 20 Yorum Giriş Yapın
evet doğrudur ama yapicak bişey yok.
instagramın popisi çok yükseldi storiesle birlikte şuan kimsenin hesabını sileceğini zannetmiyorum
iOS cihazlarda uygulama üzerinden de silebiliyorsunuz.
İnstagramı dondurdum aynı gün içinde açtım sadece son 2 fotoğrafım var diğerleri yok ne yapabilirim?
Instagram hesabimi nasil kapatabilirim
Nasıl seçileceği bu hesab imi
ben bu işlemleri yapmama rağmen hesabım donmuyor.
Aynen bende bu konudan şikayetçiyim
@08 Şubat 2017 17:43 bende bu durumdan şikayetçiyim
@09 Şubat 2017 16:23 Nasıl yapcazz
Hesabım donmuyor bu işlemleri yaptıgım halde eskiden yapınca kapanıyordu
Benim hesabim niye donmuyor
Hesabım donmuyor defalarca denedim
Hesabım donmuyor her şeyi denedim ama olmuyo
defalarca denedim beni ana sayfaya atıyor.ne yapabilirim
@24 Şubat 2017 10:19 1 aya kadr bu sorun dwmm edecekmiş
Bende donduramıyorum.acaba neden
İnstgrami geci ci olarak kapatmaya çalışıyorum ama olmuyor
Hepsini yapyorum ama donmuyor
Sorun yawiyorum kullanamiyorum