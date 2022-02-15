Instagram'dan Hikayeler İçin Yeni Özellik: Özel Hikaye Beğenileri

Instagram, hikayeler için yeni bir özelliği yayına alıyor. Private Story Likes (Özel Hikaye Beğenileri) adı verilen bu özellik, hem DM kutunuzun dolmasını engelleyecek, hem de beğenileriniz için yeni bir yol sunacak.