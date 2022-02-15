Instagram'dan Hikayeler İçin Yeni Özellik: Özel Hikaye Beğenileri

Instagram, Private Story Likes (Özel Hikaye Beğenileri) adını verdiği ve bir kişiye DM göndermeden Instagram hikayesini beğenmenizi sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Önceden, birisine bir hikaye hakkında gönderdiğiniz herhangi bir yanıt - ister bir emoji isterse tam bir mesaj olsun - DM gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Bu yeni özellikle birlikte, kullanıcının DM'lerini doldurmadan bir hikayeyi beğendiğinizi gösterebileceksiniz.
Instagram başkanı Adam Mosseri, yaptığı açıklamada, "Şimdi, hikayelerden geçerken, mesaj göndermek ve o küçük kağıt uçak arasında bir kalp simgesi olacak" dedi ve ekledi: "Ve eğer üzerine dokunursanız, o hikayenin sahibine bir beğeni gönderecek ve bu beğeni, onlarla DM dizinizde değil, izleyici sayfasında görünecek."
?? Private Story Likes ??
Starting to roll out today, you can now send some love by liking people's stories without sending a DM.
Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people's handles in your Stories view sheet. ???? pic.twitter.com/l56Rmzgnnw— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022
Hikayeler, Instagram'ın önemli kısımlarından biri ve pek çok kullanıcı, paylaşımlarını bu alanda yapmayı tercih ediyor. Hikayelerdeki beğeniler herkese açık bir şekilde görünmeyecek. Ama siz bir hikayenizin görünüm sayfasına baktığınızda, kimin beğeni bıraktığını görebileceksiniz. Mosseri, "Buradaki fikir, insanların birbirleri için daha fazla destek ifade edebilmelerini sağlamak, aynı zamanda DM'leri biraz temizlemek" diyor.
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