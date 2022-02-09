Instagram, Paylaştıklarınızı Silmenin Kolay Bir Yolunu Sunuyor!

Instagram, paylaştığınız fotoğrafları ya da beğenilerinizi silmek istediğinizde işinizi kolaylaştıracak yeni özellikleri devreye almaya hazır!

Instagram, silmeyi kolaylaştırıyor!

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