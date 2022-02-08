Büyük Kavgada Kılıçlar Çekildi: Facebook Avrupa'dan Çekilecek mi?

Facebook'un ana şirketi Meta, geçtiğimiz Perşembe günü yıllık raporunda yaptığı bir uyarıda kullanıcı verilerini ABD'ye geri aktarmaya devam edemezse Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatabileceğini söyledi. Avrupa'daki düzenleyiciler şu anda AB vatandaşlarının kullanıcı verilerinin Atlantik üzerinden nasıl aktarılacağını belirleyecek yeni yasalar hazırlıyor.
Facebook, "Yeni bir transatlantik veri aktarım çerçevesi kabul edilmezse ve SCC'lere (standart sözleşme maddeleri) güvenmeye devam edemezsek veya Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne diğer alternatif veri aktarım yöntemlerine güvenemezsek, Avrupa'da Facebook ve Instagram dahil olmak üzere en önemli ürün ve hizmetlerimizden bazılarını büyük olasılıkla sunamayacağız" diyor.
Şirket, bunun "işleri, finansal durumumu ve faaliyet sonuçlarını maddi ve olumsuz olarak etkileyeceğini" açıklamasına ekledi.
Avrupalı kanun belirleyici Axel Voss, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Meta, AB'ye veri koruma standartlarından vazgeçmesi için şantaj yapamaz" diyor ve devam ediyor: "AB'den ayrılmamız onların kaybı olacaktır."
Bir Meta sözcüsü Pazartesi günü CNBC ile yaptığı görüşmede şirketin Avrupa'dan çekilmeyi istemediğini ve böyle bir planı olmadığını, önceki başvurularda aynı endişeleri dile getirdiğini belirtti ve devam etti: "Ancak basit gerçek şu ki Meta ve diğer birçok işletme, kuruluş ve hizmet, küresel hizmetleri işletmek için AB ile ABD arasındaki veri aktarımlarına güveniyor."
The Wall Street Journal'ın konuyla ilgili kaynaklara atıfta bulunan bir haberine göre, Ağustos 2020'de İrlanda Koruma Komisyonu Facebook'a AB'den ABD'ye kullanıcı verilerinin transferini durdurması için bir ön emir gönderdi. Facebook'un küresel ilişkiler ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, o sırada bir blog yazısında şunları söylemişti: "İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Facebook tarafından kontrol edilen AB-ABD veri aktarımları hakkında bir soruşturma başlattı ve SCC'lerin pratikte AB-ABD veri aktarımları için kullanılamayacağını önerdi. Bu yaklaşım daha fazla sürece tabi olsa da, eğer uygulanırsa, SCC'lere dayanan işletmeler ve birçok kişi ve işletmenin güvendiği çevrimiçi hizmetler üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabilir."
SCC'ler veri aktarımı için yasal dayanak olarak kullanılamazsa, Facebook'un Avrupalı kullanıcılar hakkında topladığı verilerin çoğunu depolaması gerekecek. DPC, kurallara uymadığı takdirde Facebook'a yıllık gelirinin %4'üne kadar veya 2,8 milyar dolara kadar ceza verebilir.
Temmuz 2020'de Avrupa Adalet Divanı, AB ile ABD arasındaki veri aktarım standardının Avrupa vatandaşlarının mahremiyetini yeterince korumadığına karar vermişti. AB'nin en yüksek yasal otoritesi olan mahkeme, AB vatandaşlarının Amerikan hükümetinin gözetimine karşı etkili bir yolu olmadığı sonucuna vardıktan sonra, ABD firmalarının Avrupa kullanıcı verilerini ABD'ye gönderebilecekleri yöntemlere sınırlamalar getirdi.
NSA gibi ABD kurumları teorik olarak Facebook ve Google gibi internet şirketlerinden bir AB vatandaşı hakkında veri vermelerini isteyebilir ve AB vatandaşlarının bundan haberi olmayacaktır.
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