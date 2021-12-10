Instagram'da Şikayetler Yüzde 224 Arttı. Peki, Neden?

Son günlerde güvenlik sorunlarıyla sıklıkla konuşulan Instagram ile ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021'in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi. Instagram ile ilgili Şikayetvar'a ulaşan sorunların başında kullanıcıların hesaplarının çalınması ve çalınan hesabın Instagram tarafından kapatılmaması gelirken şikayetler yüzde 224 oranında arttı.