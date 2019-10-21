Instagram, Takibi Bırakmayı Kolaylaştırabilir

Yeni keşfe göre Instagram, çok fazla kişiyi takip ettiğiniz için "çöplüğe dönen" hesabınızı hafifletecek bir işlevi test ediyor!

Instagram, Takibi Bırakmayı Kolaylaştırabilir

Instagram'ı uzun süredir kullananların takip ettiği kişiler arasında pek önemli olmayanların birikmesi, olağan bir durum. Firma, az ilgilendiğiniz veya ilgilenmediğiniz bu hesapları bulup, takibi bırakmanızı kolaylaştıracak bir işlev üzerinde çalışıyor olabilir.

Uygulamaları ters mühendislik yoluyla inceleyen Jane Manchun Wong, Instagram'ın takipçileri gruplandırmaya yönelik bir işlevi test ettiğini ortaya çıkardı. Bu sayede örneğin "en az etkileşimde bulunduğunuz" kişileri bir listede görüp, bunları takip etmeyi topluca bırakabiliyorsunuz.

Çoğu testte olduğu gibi bu işlevin de herkese ulaşma garantisi yok. Gerçeğe dönüşürse, Instagram'da yalnızca önem verdiğiniz hesapları takip ettiğiniz günlere geri dönmeniz mümkün olabilir. Böyle bir işlev, hesabınızın durumuna göre Instagram ana sayfanızı sıkıcı bir yer olmaktan da kurtarabilir.

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