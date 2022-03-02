Instagram'dan Yeni Hizmet: Videolar İçin Otomatik Altyazı...

Instagram'dan bir yenilik daha: Artık videolara otomatik altyazı oluşturmanız mümkün; hem de 17 farklı dilde...

Instagram videoları için Otomatik altyazı dönemi

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