Instagram'dan Yeni Hizmet: Videolar İçin Otomatik Altyazı...

Instagram, videolarını tek bir uygulamada birleştirirken, otomatik olarak oluşturulan altyazıları da kullanıma sunmaya başladı. Altyazılar tüm videolar için otomatik olarak etkinleştirilecek, ancak kullanıcılar bunu isterse devre dışı bırakabiliyor.
Otomatik olarak oluşturulan altyazılar, Instagram'daki tüm kullanıcılar için kademeli olarak yayına giriyor. Bu altyazılar, videoları sesi kapalı olarak izlemeyi tercih eden kullanıcılara yardımcı olacak gibi görünüyor.
Instagram başkanı Adam Mosseri bu özelliğin kullanıcılar tarafından uzun zamandır talep edildiğini söyledi. Yeni sistem hem videolara altyazı eklemeyi inanılmaz kolay hale getiriyor hem de duyma engelli kullanıcılara yardımcı oluyor.
Şu anda, otomatik oluşturulan altyazılar 17 dilde destekleniyor. Bunlara İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Arapça, Vietnamca, İtalyanca, Almanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Tagalogca, Urduca, Malayca, Hintçe, Endonezyaca ve Japonca dahil. Instagram, yavaş yavaş daha fazla dil ekleyeceğini de belirtti.
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