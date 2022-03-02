Instagram, IGTV Uygulamasına Verdiği Desteği Bitiriyor!

Instagram, bir süredir geniş bir güncelleme içinde. Videolara odaklanan, beğeni sayılarını arka plana atan ve izlenme rakamlarını öne çıkarmayı amaçlayan güncelleme yol haritasında, Story etkileşimini artırmak için yakın zamanda Hikaye'lere beğeni ikonu da getiren Instagram, IGTV hakkında ise pek olumlu düşünceler içinde değil.
Yola bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak çıkıp sonrasında video platformu olarak devam etme kararı alan Instagram, bu planı adım adım uygulamaya koyuyor. Bunun neticesinde de resmi bir açıklamada bulunan Instagram, videoları keşfetmeyi ve oluşturmayı olabildiğince basit hale getirme çabalarının bir parçası olarak, artık IGTV için bağımsız uygulamayı desteklemeyeceklerini söyledi. Bunun yerine tüm videoların ana Instagram uygulamasında olmasına odaklanacakları da belirtilirken, güncelleme mart ayında gelecek.
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