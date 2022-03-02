Instagram, IGTV Uygulamasına Verdiği Desteği Bitiriyor!

Instagram, büyük bir iddia ile kullanıcılara sunduğu IGTV uygulamasını desteklemeyi bırakacağını açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Instagram, IGTV Uygulamasına Son Veriyor

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