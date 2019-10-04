Instagram'dan Yeni Uygulama: Threads
Mark Zuckerberg'in "gizlilik odaklı" gelecek vizyonunu yansıtan yeni sosyal uygulama Threads, kullanıma sunuldu!
Mark Zuckerberg'in "gizlilik odaklı" gelecek hayallerini merak ediyorsanız, Instagram'ın yeni sosyal uygulaması Threads ilginizi çekebilir. Kendi başına çalışan uygulama, Instagram'ın Hikayeler bölümündeki Yakın Arkadaşlar işlevine odaklanıyor ve sadece belirli kişilerle fotoğraf, video ve fazlasını paylaşmanıza izin veriyor.
Android ve iOS için yayınlanan uygulamayı Play Store'dan yüklemeyi başaramadık (cihazımızın uyumlu olmadığı mesajını aldık), bunun nedeni uygulamanın kademeli olarak dağıtılması olabilir. Uygulamaya dönecek olursak Threads, yeni bir uygulama ancak Instagram'a benzer şekilde çalışıyor. En önemli farkı, fotoğrafların, videoların ve mesajların sadece Yakın Arkadaşlar olarak seçtiğiniz kişilere gönderilebilmesi. Yakın Arkadaşlar, Instagram Stories'e 2018'de eklenmişti. Bu listeyi kullanmıyorsanız, Threads içinde direkt olarak oluşturmanız mümkün.
Yakın Arkadaş listenize dilediğiniz kişiyi ekleyip silebiliyorsunuz, karşı tarafın bundan haberi olmuyor. Direkt olarak kamerayı açan Threads, yakın arkadaş listeniz için kısayollar oluşturmanıza izin veriyor. Threads'in en önemli özelliklerinden biri, "durum paylaşımı". Bu işlev ile telefonun konumunu, hareketi, pil seviyesi ve bağlantı durumunu paylaşabiliyorsunuz. Örneğin Otomatik Durum açıkken, arkadaşlarınız sizin "Kafede" olduğunuzu veya "hareket halinde" olduğunuzu görebiliyor. Auto Status tamamen isteğe bağlı ve kapatılabiliyor.
Threads iyi bir fikir gibi görünse de Instagram'ın yalnız başına çalışan uygulama yapmaya yönelik ilk girişimi değil. 2017'de çıkan Direct, özel mesajlar için yeni bir yol sunmak istemişti ancak Mayıs 2019'da kapatılmıştı.
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