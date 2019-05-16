Instagram'ın Direct Uygulaması Öldü
Instagram'ın mesajlaşma ve ana uygulamayı birbirinden ayırma çabası sonuç vermedi ve yeni sayılan uygulamanın kapanacağı duyuruldu!
Instagram, özel mesajlaşma için sunduğu Direct uygulamasını kapatma kararı aldı. Böylece Aralık 2017'de çıkan Instagram Direct, kısa sayılabilecek bir sürede başarısızlığa uğramış oldu.
Uygulamanın önümüzdeki ay kapatılacağına dair uyarı, Direct for Instagram uygulamasında kullanıcılara görünmeye başlamış durumda. Uygulamayı sıkça kullanıyorsanız ve sohbetleriniz kaybolacak diye endişe ediyorsanız, merak etmenize gerek yok. Mesajlarınızın Instagram içerisinde, her zaman olduğu yerde görüneceği belirtiliyor.
Direct for Instagram'ın neden kapatıldığına dair bir açıklama yapılmadı, ancak tahmin yürütmek gerekirse kullanıcılar, Instagram ve direkt mesajların ikiye ayrılmasından hoşnut kalmamış olabilir. Instagram'ın mesajlaşma dünyasına girişi başarısız olsa da, üst firma Facebook'un Messenger'ı dünya çapında 1,3 milyar kullanıcıyla başarısının keyfini sürmeye devam ediyor.
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