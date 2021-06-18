Instagram'ın Dört Bir Yanı Reklam Oldu: Şimdi de Instagram Reels...

Instagram'ın TikTok klonu Reels artık reklam göstermek için de kullanılacak. Hikayelerde bulunanlara benzer şekilde, bu reklamlar da Reels videoları arasında görünen ve 30 saniyeye kadar sürebilen dikey, tam ekran reklam görüntüleri. Kullanıcılar yine aynı şekilde reklamları atlayabiliyor veya yorum yapma, beğenme, kaydetme veya paylaşma gibi etkileşimlerde bulunabiliyor. Bununla birlikte, çoğu marka muhtemelen alışveriş düğmesine basıp gerçekten bir şey satın almanızı tercih ediyor. Instagram, Reels sekmesi de dahil olmak üzere Hikayelerde, Keşfet'te ve özet akışınızda Reels görüntülediğiniz her yerde reklamları göreceğinizi söylüyor.
Reels ilk çıktığında Instagram'ın popüler video paylaşım uygulaması TikTok'a rakip olarak konumlandırılan bir servis olarak değerlendirilmişti. Instagram daha fazla görüntüleme elde etmek için kasım ayında Reels'i Keşfet sekmesinden ana ekranda kendi özel bölümlerine taşıdı ve bu yeniden tasarımın bir parçası olarak Mağaza sekmesini de başlattı. Dijital reklamcılık Facebook'un ana gelir kaynağı olduğundan artık Facebook ürünlerinde daha fazla yerde reklam görmek şaşırtıcı olmadı.
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