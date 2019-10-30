Instagram'ın Mücadelesi Sürüyor!
Instagram, son zamanlarda fazlasıyla dikkat çekmeye başlayan bu rahatsız edici içeriklerle savaşını genişletiyor!
İngiliz genç Moly Russell'in 2017'de intihar görüntülerini paylaşmasının ardından Instagram, şiddet içerikli fotoğraflarla mücadelesini sürdürüyor.
Firma, bundan sonra kendine zarar vermeyle ilgili fotoğrafları platformun dışında tutmakla kalmayacak, bu kuralı çizgi filmlere de uygulayacak. Firma, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada kendine zarar verme veya intiharla ilgili kurgusal tasvirlere artık izin vermeyeceğini söyledi. Firma, direkt olarak kendi kendine zarar vermeyle veya intiharla ilgili olmasa bile, bunlarla ilgili olabilecek araçlar veya yöntemleri içeren resimleri de silecek.
Firma, bu tür içeriklerle savaşacağını şubat ayında duyurmuş, bu tür görüntülere otomatik olarak "hassaslık ekranı" uygulayacağını, yani resmin bir bölümünü bulanık hale getireceğini söylemişti. Instagram, şimdiye kadar 834.000'den fazla içeriğe bu tür bir filtreleme uyguladığını söylüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında her sene 800.000 kişi, kendini öldürüyor. ABD'de son 10 yılda genç intihar oranının yüzde 56 arttığı belirtiliyor.
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