Instagram'ın Patronundan Açıklama: "Instagram'ın Ne Olduğunu Düşüneceğim"

Instagram'ın patronu Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "2022 yılında Instagram'ın ne olduğunu yeniden düşüneceğim," diyen Mosseri, gelecek yıl Intagram'ın daha fazla şeffaflığa odaklanacağını söylüyor. Ancak diğer yandan geçtiğimiz yıl Instagram'ı ve ana şirketi Meta'yı (eski adıyla Facebook) sarsan skandalların hiçbirine doğrudan değinmiyor.
Mosseri, Instagram hakkında, "Kim olduğumuzu, neye değer verdiğimiz ve dünyada ne tür bir değişiklik yapmak istediğimizi düşünüyoruz," derken resmi Twitter hesabından da yeni yıl mesajı iletti: "Önümüzdeki yıl Instagram için çok önemli olacak. Sektör lideri güvenlik ve refah çabalarımıza ek olarak 4 temel önceliğe odaklanıyoruz. Umarım hepiniz tatilde biraz dinlenebilirsiniz. Yeni yılda görüşürüz."
2022 Priorities ??
This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we're focused on these four key priorities.
Hope you're all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ??? pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ— Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021
Bakalım Instagram yeni yılda karşımıza nasıl çıkacak? Bizler de heyecanla bekliyoruz. Son dönemde Reels ile gelişimine büyük katkı sağlayan Instagram, kazanç kapısı olarak da insanlar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Öte yandan bu işin bir de etik tarafı var ki, pek çok uzman tarafından Instagram'ın bu yönüyle birçok gencin ruhsal anlamda hırpalanmasına sebep olduğu iddia ediliyor. Mosseri'nin 2022 hamleleri bunun tamirine mi odaklanacak, yoksa tamamen farklı bir yönde mi olacak?.. Bekleyip göreceğiz.
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