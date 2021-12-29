TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarına biraz aşinaysanız, milyonlarca kullanıcı tarafından gerçekleştirilip filme alındıkça viral hale gelen belirli (ve genellikle garip) "meydan okumaların" muhtemelen farkındasınızdır. Bu tür tehlikeli hareketlerden biri, geçtiğimiz yıl patlak veren "priz meydan okuması" olmuştu. Bu meydan okumada, bir kişinin bir telefon şarj cihazını bir duvar prizinin yaklaşık yarısına kadar takması ve ardından açıkta kalan uçlara bir madeni para ile dokunması gerekiyordu.
Ne yazık ki, 10 yaşındaki bir çocuğun annesi olan Kristin Livdahk'ın Twitter'da yazdığına göre, Amazon'un akıllı dijital asistanı Alexa, 10 yaşında bir çocuğa tam da bu meydan okumayı önerdi.
Tweet'te belirtilene göre çocuğun kendisinden bir meydan okuma bulmasını istemesi üzerine Alexa şu cümleleri kurdu: "İşte internette bulduğum bir şey. Ourcommunitynow.com'a göre: Meydan okuma basit: bir telefon şarj cihazını duvardaki prizin yaklaşık yarısına kadar takın, ardından açıkta kalan uçlara bir madeni para dokunun."
Amazon konuya hızlı bir şekilde tepki verdi ve doğrudan Twitter gönderisine yanıt verdi. Şirketin medya kuruluşu indy100'e sunduğu bir açıklamaya göre, sorun düzeltildi: "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır ve Alexa, müşterilere doğru, alakalı ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlanmıştır. Bu hatanın farkına varır varmaz hemen düzeltmek için harekete geçtik."
Bunun gibi olaylar, internet bilgilerinin derlenmemiş bir şekilde toplanmasının kullanıcılar için ne anlama gelebileceğinin potansiyel tehlikelerini gösteriyor. Neyse ki çocuğun ebeveyni yakınlardaydı ve muhtemel bir "meydan okuma denemesini" engelledi. Aksi halde durum çok kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi.
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