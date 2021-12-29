Alexa'nın Küçük Bir Çocuğa Yaptığı Öneri, Büyük Bir Felakete Yol Açabilirdi

Amazon'un sesli dijital asistanı Alexa'nın 10 yaşındaki bir çocuğa yaptığı öneri, büyük bir felakete yol açabilecek kadar tehlikeliydi. Neyse ki felaketin sınırından dönüldü!