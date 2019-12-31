Intel 10. Nesil Comet Lake-S Serisi Sızdı

Intel'in EEC veri tabanındaki 400 serisi yonga setli anakartlarının daha önce ortaya çıkması, bu anakart modellerinin bir kısmının önümüzdeki Comet Lake-S masaüstü CPU serisine eşlik etmek için birkaç ay içinde piyasaya sürüleceği anlamına geliyordu. Yeni ortaya çıkan bir sızıntı ise bunu destekler nitelikte.
Informatica Cero tarafından ortaya çıkartılan tablolarda, 14nm Comet Lake-S masaüstü işlemcilerinin tüm özellikleri yer alıyor.
İşte Comet Lake-S'in Tüm Özellikleri:
Performans:
- 4.8 GHz All-Core Turbo
- 5.3 / 4.0 GHz Thermal Velocity Boost Single / All-Core Turbo
- 5.2 GHz Intel Turbo Boost Max 3.0
- 10C ve 20T
- DDR4 – 2933 MHz Dual-Channel
- Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtma
- Aktif çekirdek grup ayarı
10. Nesil Intel Core Masaüstü İşlemci Şeması:
- YENİ: Önceki nesle kıyasla 10 işlemci çekirdeğiyle arttırılmış performans
- Premium 4K içerik desteği için medya ve görüntüleme özellikleri
- YENİ: Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtması
- YENİ: Intel Wifi 6 (GIG+) desteği
- Intel Optane bellek desteği
- Bağlantı noktası esnekliğine sahip 30 PCH-H yüksek hızlı I/O şeridi
- 40 PCIE 3.0 şeridi (16 CPU / 24 PCH'ye kadar)
- Tümleşik USB 3.2 2 x 1 (10 GB/sn) desteği
- YENİ: Intel Rapid Store Technology (Intel RST) 17.X
- Programlanabilir 4 çekirdekli ses DSP
- Modern bekleme konumu için C10 ve S01X desteği
Comet Lake-S ile Gelecek Yeni Teknolojiler
- YENİ: Intel Thermal Velocity Boost'lu 5.3 GHz
- YENİ: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
- YENİ: 10. nesil Core i9 ve i3 işlemcilerde Intel Hyperthreading Teknolojisi
- YENİ: 10 çekirdeğe kadar 20M Intel Smart Cache
- YENİ: DDR4–2933 desteği
- YENİ: Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtma
- YENİ: Intel 400 Series Chipset
- YENİ: 2.5G Intel Ethernet Connection i255 (Foxville) desteği
- YENİ: CNBR kullanan entegre edilmiş WiFi 6 (AX201) Gig+ desteği
Şu an itibariyle yeni Thermal Velocty Boost (Termal Hız Artışı) teknolojisinin nasıl çalışacağı henüz belli değil. Abcaj bunun AMD tarafında eXtended Frequency Range (XFR) teknolojisine benzer olduğu düşünülüyor. Öte yandan bu özellik yalnızca yeni ailede Core i9 modellerinde bulunacak.
Tüm Intel Comet Lake-S masaüstü işlemcilerin özellikleri ise şöyle:
|SKU
|Cores/
Threads
|Base Clock
|1-Core Turbo
|All Core Turbo
|Max Turbo 3.0
|Thermal Velocity Boost
|TDP
|i9-10900K
|10C/20T
|3.7GHz
|5.1GHz
|4.8GHz
|5.2GHz
|1-Core: 5.3GHz
All Core: 4.9GHZ
|125W
|i9-10900
|10C/20T
|2.8GHz
|5.0GHz
|4.5GHz
|5.1GHz
|1-Core: 5.1GHz
All Core: 4.6GHz
|65W
|i7-10700K
|8C/16T
|3.8GHz
|5.0GHz
|4.7GHz
|5.1GHz
|N/A
|125W
|i7-10700
|8C/16T
|2.9GHz
|4.7GHz
|4.6GHz
|4.8GHz
|N/A
|65W
|i5-10600K
|6C/12T
|4.1GHz
|4.8GHz
|4.5GHz
|N/A
|N/A
|125W
|i5-10600
|6C/12T
|3.3GHz
|4.8GHz
|4.4GHz
|N/A
|N/A
|65W
|i5-10500
|6C/12T
|3.1GHz
|4.5GHz
|4.2GHz
|N/A
|N/A
|65W
|i5-10400
|6C/12T
|2.9GHz
|4.3GHz
|4.0GHz
|N/A
|N/A
|65W
|i3-10320
|4C/8T
|3.8GHz
|4.6GHz
|4.4GHz
|N/A
|N/A
|65W
|i3-10300
|4C/8T
|3.7GHz
|4.4GHz
|4.2GHz
|N/A
|N/A
|65W
|i3-10100
|4C/8T
|3.6GHz
|4.3GHz
|4.1GHz
|N/A
|N/A
|65W
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