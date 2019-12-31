Intel 10. Nesil Comet Lake-S Serisi Sızdı

Intel'in 10'uncu nesil Comet Lake-S işlemcileri sızdı. 10 çekirdek ile 5 GHz üstü performansla geliyorlar. İşte özellikleri...

  • Ercan Uğurlu
Intel 10. Nesil Comet Lake-S Serisi Sızdı

Intel'in EEC veri tabanındaki 400 serisi yonga setli anakartlarının daha önce ortaya çıkması, bu anakart modellerinin bir kısmının önümüzdeki Comet Lake-S masaüstü CPU serisine eşlik etmek için birkaç ay içinde piyasaya sürüleceği anlamına geliyordu. Yeni ortaya çıkan bir sızıntı ise bunu destekler nitelikte.

Informatica Cero tarafından ortaya çıkartılan tablolarda, 14nm Comet Lake-S masaüstü işlemcilerinin tüm özellikleri yer alıyor.

İşte Comet Lake-S'in Tüm Özellikleri:

Performans:

  • 4.8 GHz All-Core Turbo
  • 5.3 / 4.0 GHz Thermal Velocity Boost Single / All-Core Turbo
  • 5.2 GHz Intel Turbo Boost Max 3.0
  • 10C ve 20T
  • DDR4 – 2933 MHz Dual-Channel
  • Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtma
  • Aktif çekirdek grup ayarı

10. Nesil Intel Core Masaüstü İşlemci Şeması:

  • YENİ: Önceki nesle kıyasla 10 işlemci çekirdeğiyle arttırılmış performans
  • Premium 4K içerik desteği için medya ve görüntüleme özellikleri
  • YENİ: Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtması
  • YENİ: Intel Wifi 6 (GIG+) desteği
  • Intel Optane bellek desteği
  • Bağlantı noktası esnekliğine sahip 30 PCH-H yüksek hızlı I/O şeridi
  • 40 PCIE 3.0 şeridi (16 CPU / 24 PCH'ye kadar)
  • Tümleşik USB 3.2 2 x 1 (10 GB/sn) desteği
  • YENİ: Intel Rapid Store Technology (Intel RST) 17.X
  • Programlanabilir 4 çekirdekli ses DSP
  • Modern bekleme konumu için C10 ve S01X desteği

Comet Lake-S ile Gelecek Yeni Teknolojiler

  • YENİ: Intel Thermal Velocity Boost'lu 5.3 GHz
  • YENİ: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
  • YENİ: 10. nesil Core i9 ve i3 işlemcilerde Intel Hyperthreading Teknolojisi
  • YENİ: 10 çekirdeğe kadar 20M Intel Smart Cache
  • YENİ: DDR4–2933 desteği
  • YENİ: Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtma
  • YENİ: Intel 400 Series Chipset
  • YENİ: 2.5G Intel Ethernet Connection i255 (Foxville) desteği
  • YENİ: CNBR kullanan entegre edilmiş WiFi 6 (AX201) Gig+ desteği

Şu an itibariyle yeni Thermal Velocty Boost (Termal Hız Artışı) teknolojisinin nasıl çalışacağı henüz belli değil. Abcaj bunun AMD tarafında eXtended Frequency Range (XFR) teknolojisine benzer olduğu düşünülüyor. Öte yandan bu özellik yalnızca yeni ailede Core i9 modellerinde bulunacak.

Tüm Intel Comet Lake-S masaüstü işlemcilerin özellikleri ise şöyle:

SKU Cores/
Threads		 Base Clock 1-Core Turbo All Core Turbo Max Turbo 3.0 Thermal Velocity Boost TDP
i9-10900K 10C/20T 3.7GHz 5.1GHz 4.8GHz 5.2GHz 1-Core: 5.3GHz
All Core: 4.9GHZ		 125W
i9-10900 10C/20T 2.8GHz 5.0GHz 4.5GHz 5.1GHz 1-Core: 5.1GHz
All Core: 4.6GHz		 65W
i7-10700K 8C/16T 3.8GHz 5.0GHz 4.7GHz 5.1GHz N/A 125W
i7-10700 8C/16T 2.9GHz 4.7GHz 4.6GHz 4.8GHz N/A 65W
i5-10600K 6C/12T 4.1GHz 4.8GHz 4.5GHz N/A N/A 125W
i5-10600 6C/12T 3.3GHz 4.8GHz 4.4GHz N/A N/A 65W
i5-10500 6C/12T 3.1GHz 4.5GHz 4.2GHz N/A N/A 65W
i5-10400 6C/12T 2.9GHz 4.3GHz 4.0GHz N/A N/A 65W
i3-10320 4C/8T 3.8GHz 4.6GHz 4.4GHz N/A N/A 65W
i3-10300 4C/8T 3.7GHz 4.4GHz 4.2GHz N/A N/A 65W
i3-10100 4C/8T 3.6GHz 4.3GHz 4.1GHz N/A N/A 65W
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