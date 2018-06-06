Intel 28 Çekirdekli İşlemci Geliyor
Intel bu yıl içerisinde 28 çekirdekli 5GHz güce sahip canavar gibi bir işlemci piyasaya sürecek.
Intel'in, 5GHz'ye kadar yükselebilen Core i7-8086K yıl dönümü işlemcisini daha yeni ortaya çıkardığını görmüş olabilirsiniz, ancak şirketin daha büyük bir CPU canavarı bu yıl piyasayı sarsacak: Intel, 28 çekirdeği tek bir yuvaya sığdıran bir işlemci hazırlıyor ve görünüşe göre transistörlerin tümü 5GHz'de çalışıyor. Yaklaşık 30 çekirdekliği ile daha önce bahsettiğimiz 8086K'nın altı çekirdeğinin yanında Godzilla gibi kalıyor.
Anandtech'e göre Computex'te duyurulan bu işlemcinin Cinebench R15 bechmark puanı 7.334. Intel ayrıca işlemcinin 2018 son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini duyurdu, yani bu zincirleri koparmış canavarı işlemci yuvanıza takmak için çok da beklemeniz gerekmeyecek.
Şimdilik bu işlemcinin hangi seriye ait olduğu ve hangi soket cinsini desteklediği bilinmiyor. Teknik açıdan bakacak olursak Intel zaten 28 çekirdekli işlemciler üretiyor. Ağır sunucu yüklerini taşımak için tasarlanmış Intel Xeon Scalable işlemciler şu an piyasada. Ancak bu çipler turbo hızda bile ancak 3.8GHz'ye ulaşabiliyor. Bir Xeon Scalable satın almak isterseniz 13,000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Yeni 28 çekirdekli 5GHz Intel işlemcinin güç gereksinimleri ve fiyatı da henüz belli değil.
Ali Ruhi Öztürk
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