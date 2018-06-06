Intel 28 Çekirdekli İşlemci Geliyor

Intel bu yıl içerisinde 28 çekirdekli 5GHz güce sahip canavar gibi bir işlemci piyasaya sürecek.

Intel 28 Çekirdekli İşlemci Geliyor

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