Intel, 6 Çekirdekli İşlemcileri Ana Akım Yapıyor!

Intel'in Coffee Lake işlemcileri, altı çekirdekli işlemcileri yaygınlaştırıyor!

Intel, 6 çekirdekli işlemcileri ana akım yapıyor!

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