Intel, 6 Çekirdekli İşlemcileri Ana Akım Yapıyor!
Intel'in Coffee Lake işlemcileri, altı çekirdekli işlemcileri yaygınlaştırıyor!
Coffee Lake, hem Intel'in ana akım CPU çizgisi için kayda değer bir gelişme, hem de anlamlı gelişmeler arasındaki en uzun gecikmelerden biri.
Eğer zaten bir altı çekirdekliye yükselten performans düşkünlerindenseniz, 12-thread (6C12T) işlemci Coffee Lake, size büyük bir şey gibi görünmeyebilir. 2010'daki LGA1366 soketindeki Gulftown'dan beri böyle çiplere sahibiz, ama fiyat olarak bu çipler insanların ödemek isteyeceğinden fazlaydı.
Core i7-580K, altı-çekirdekli 12-thread çipler için giriş seviyesi fiyatları 2014'te 389 dolara düşürdü, tıpkı bugünkü Core i7-8700K gibi. Sorun şu ki Intel'in ana akım platformu LGA115x, dört çekirdek ve sekiz-thread'e 2009'un ilk nesil Core i7'lerinden beri takılı kaldı. Bu sekiz senelik durgunluk demek, bunu en büyük sebeplerinden biri de AMD'nin daha iyi bir ürün yapmamasıydı.
AMD Ryzen bunu değiştirdi ve her benchmark'ı kazanmasa da, Intel'in 4C8T CPU'larından daha hesaplı olarak sunulan 8C16T çipleri ön plana çıktı ve 6C12T Ryzen 6 parçalarının çoğu Intel'in 4C4T Core i5 parçalarından daha düşük fiyata sahip.
Daha fazla çekirdekten/thread'den yararlanacak işler yapıyorsanız Ryzen, ilk çıktığından beri kolaylıkla tavsiye edebileceğimiz bir işlemci. Ama Intel de şimdi, ana akım platformdaki sekiz yıllık durgunluğunun ardından daha fazla çekirdekli ve yüksek performanslı işlemciler çıkarmaya başladı.
Coffee Lake'in çekirdek-başına performansı Ryzen'dan daha iyi, saat hızları ise %30'a kadar daha fazla. Dahası, Skylake X'te kullanılan kafes topolojisinin aksine Coffee Lake, Intel'in ring bus'ını kullanmaya devam ediyor.
Sonuç olarak Core i7-8700K çok iyi bir performans elde ediyor ve 6C12T ürünleri arasında en yüksek puanları alıyor.
2017 çok heyecanlı geçti, ama 2018'de de pek bir yavaşlama olacak gibi görünmüyor. Söylenenlere göre AMD, Ryzen 2 için daha iyi performans ve yüksek saat hızları üzerinde çalışıyor ve bu işlemciler şu anda bulunan AM4 anakartlarda çalışacak. Görünüşe bakılırsa Intel ile AMD arasındaki bu rekabet gelişimi hızlandıracak ve kimilerimiz geride kalmamak için bu sıralar yeni bir PC toplamak isteyebilir.
H. Hüseyin Öztürk
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