Intel, "Bonanza Madeni" ile Kripto Para Madenciliğine Giriyor!

Kripto para madenciliği işine soyunmayan şirketler artık bir elin parmakları kadar. Öte yandan kripto madenciliğine olan talep, Intel de dahil olmak üzere grafik işlem birimi üretenlerin ürünlerinin fiyat artışında etkili oldu ve devam eden çip sıkıntısının sebeplerinden biri olmaya itti. Söylentilere göre Intel, kripto para madenciliği işine merak salmış durumda. Ancak şirket farklı olarak işe temelden giriyor ve bilgilere göre kripto madenciliğinde uzmanlaşmış bir çip yaratıyor. İsmi ise Bonanza Madeni.
Gelen bilgilere göre Intel, bu çip üzerinde uzunca bir süredir çalışıyor ve artık tanıtım aşamasına gelmiş durumda. Hatta öyle ki, gelecek ay 20 – 24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferası'nda bahsi geçen bu özel çipini tanıtacak.
Bonanza Madeni adı verilen çip, Ultra-Düşük Voltajlı Enerji Verimli Bitcoin Madenciliği ASIC olarak tanımlanıyor. Intel'in bu girişimi, Bitcoin madenciliği uygulamasına özel entegre devreler (ASIC) üreten pazar lideri Bitmain ve MicroBT gibi şirketlerle doğrudan rekabete sokacak. Ayrıca Intel'in, rakibi NVIDIA'nın aksine yeni duyurduğu ARC GPU'larına Ether madenciliği için limitler eklemeyi planlamadığı da biliniyor.
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