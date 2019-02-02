Intel, "Canavar" Xeon W-3175X'i Satışa Çıkardı!
Intel, tam 28 fiziksel çekirdekli Xeon W-3175X'i satışa sundu. İşte 2999 Dolar fiyatlı Xeon W-3175 ve özellikleri!
- Ercan Uğurlu
Intel'in iş istasyonları için özel hazırladığı canavarı Xeon W-3175X işlemcisi sonunda satışa sunuldu. Yeni işlemcide tam 28 fiziksel çekirdek ve 56 thread yer alırken, fiyatıyla da adeta dudak uçuklatıyor. 2999 Dolar fiyat etiketiyle açıklanan Xeon W-3175X, elbette tüm ağır iş yüklerini karşılayabilecek kapasitede performans gösteriyor.
3.10 GHz taban frekansında çalışan Xeon W-3175X, tavan frekans noktasında ise 3.80 GHz'e erişebiliyor. 28 çekirdekle Xeon W-2195 işlemciden 10 çekirdek daha fazlasına sahip olan Xeon W-3175X, 14nm mimarisine dayanıyor. İşlemcinin TDP değeri ise 255W seviyesinde.
Elbette bu işlemci normal kullanıcılar için değil. Tüketiciler, özellikle oyun severler için kısa bir süre önce detaylı performans testlerini de yaptığımız Core i9-9900K işlemci mevcut.
İş istasyonları için kurumlar tarafından tercih edilecek olan Xeon W-3175X, özellikle medya içerikleri oluşturma, film düzenleme, 3D grafik hazırlama gibi büyük iş yüklerini üstelenecek şekilde tasarlanmış.
Xeon W-3175X ile ilgili kilit özellikler
- Intel® Mesh Mimarisi, işlemci başına düşen çekirdek sayısını artırırken, CPU çekirdekleri, ön bellek, bellek ve G/Ç arasında daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek veri bant genişliği sunar- bu da yaratıcıların ve uzmanların zorlu, ağır iş parçacıklı iş yükleri için kritik önem taşıyan bir ihtiyaçtır.
- Intel® Extreme Tuning Utility, kilidi kaldırılmış işlemcilerle hız ve performans artırma (overclocking) deneyimlerini optimize etmek isteyenlere yardımcı olan bir programdır.
- Intel® Extreme Memory Profile, overclocking deneyimini bellek kapasitesini artırırken tahmine dayalı çalışmayı gereksiz kılarak basitleştirir.
- 4.3 GHz'e kadar frekans hızı sağlayan Intel® Turbo Boost Technology 2.0.
- En fazla 68 platform PCIe şeridi, 38.5 MB Intel Smart Cache, 2666 MHz hızda 512 GB'a kadar 6-kanallı DDR4 bellek desteği, ECC ve standard RAS desteği güç çevre birimleri ve yüksek hız araçları.
- Intel Xeon W-3175X işlemciyi desteklemek için tasarlanmış yonga seti tabanlı Intel® C621 sistemleri profesyonel içerik yaratıcılarının performansta yepyeni bir düzeye ulaşmalarına olanak sağlar.
- Asetek* 690LX-PN hepsi bir arada sıvı soğutucu, özel olarak üretilmiş ve Asetek tarafından satışa sunulmuş bir solüsyondur. İşlemcisinin hem overclocking hem de stok düzenleme sırasında sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.
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