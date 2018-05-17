Intel Cannon Lake Z390 Yanlışlıkla Duyuruldu
Beklenen Cannon Lake Z390 işlemci, Intel tarafından, yanlışlıkla da olsa duyuruldu...
Intel'in yeni işlemcisi Cannon Lake Z390 hakkında bazı bilgiler daha önce sızmıştı, ancak gelecek olan platform bir dakika için istemsiz olarak resmiyet kazandı. Intel bir an için Z390'ın özelliklerini resmi web sitesinde yayınladı. Kazara yayınlanan bilgilere göre işlemci Wireless-AC 802.11ac, Bluetooth 5 ve USB 3.1 Gen 2 özelliklerine sahip olacak. Bu özelliklerin hiçbiri günümüzün Z370'inde bulunmuyor.
Maalesef sızan dokümanda işlemcinin hangi soket yuvasını destekleyeceği hakkında herhangi bir bilgi yok, ancak daha önce duyduğumuz söylentiler, Z390 anakartların Coffee Lake ve Cannon Lake işlemcileri aynı anda destekleyeceğini iddia ediyordu.
Intel'in Z390 yonga seti özelliklerine ilişkin açıklaması, Turbo Boost Teknolojisi 2.0 ve Intel Hyper-Threading Teknolojisi desteğiyle hız aşırtmaya odaklanıyor. Yine de, bunlar Intel'in şu andaki Coffee Lake platformlarında zaten gördüğümüz özellikler.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Baktılar AMD piyasayı kapatıyor, millet AMD almasın Intel' i beklesin diye çakallık yaptılar. Biz de inandık. Yanlışlıklaymış, sızanmış. Peh.