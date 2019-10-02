Intel Cascade Lake-X Benchmark Sonuçları Sızdı
Intel'in sıradaki işlemcisi Cascade Lake-X'in Benchmark sonuçları sızdı. Ama bu sonuçlar çok da iyi şeyler söylemiyor!
- Ercan Uğurlu
Intel'in AMD olan rekabeti son hız sürerken, son dönemde AMD'nin atağını izliyoruz. Özellikle Ryzen 9 3900X ile şu an piyasada aranan marka halini alan AMD, yoğun ilgiden dolayı kullanıcılara ürün tedariğinde zor zamanlar yaşarken, Intel ise umutlarını Cascade Lake-X platformuna bağlamış durumda. Intel Core i9-10920X ile Ryzen 9 3900X'in karşısına çıkmaya hazırlanan Intel için gelen sızıntılar ise, mavi takımı üzecek cinsten. Zira yeni işlemcinin ortaya çıkan sonuçları, kırmızı takım olan AMD'nin performansına erişemiyor.
Wccftech tarafından ortaya çıkartılan Benchmark sonuçlarına göre, Intel Core i9-10920X, Ryzen 9 3900X'in gerisinde kalıyor. Yapılan Geekbench testinde tek çekirdek skoruyla 5339 puan, çoklu çekirdek skoruyla ise 44046 puan toplayabilen Intel, bu sonuçlara göre Ryzen 9 3900X'in bir basamak gerisinde.
Aynı testlerden Ryzen 9 3900X'in aldığı sonuçlar, 5569 puan ile 44160 puan olurken, aradaki fark çok uçurum olmasa da, elbette iki işlemci arasında sonucu fiyat farkı belirleyecek. Her ne kadar Intel'in gelecek işlemcisinin fiyatı net olarak bilinmese de, selef model Core i9-9920X'in 1189 $ fiyatla satışta olması, halefinin de pek aşağı kalmayacağını gösteriyor. Öte yandan Ryzen 9 3900X'in fiyatı 499 dolar.
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