Intel Coffee Lake-S Hızı Ortaya Çıktı!
Intel'in sekiz çekirdekli Coffee Lake-S işlemcisinin saat hızı belli oldu!
Intel'in gizemli sekiz çekirdekli Coffee Lake-S çipi yeniden ortaya çıktı ve bu sefer her zamankinden daha fazla ayrıntı var. Söylentiye göre işlemci, Sisoftware veri tabanındaki CPU'lar arasında tespit edildi. 8 çekirdekli işlemci özellikle 2'inci nesil Ryzen çekirdek sayısı avantajına son vermek için tasarlandı. Dahası, belgelere göre işlemci 2.6GHz'lik bir temel frekansta çalışacak şekilde ayarlanmış gibi görünüyor, ancak çipin overclock potansiyeli hakkında herhangi bir bilgi yok.
Ayrıca Sisoftware ilginç bir şekilde işlemcinin "Intel Kaby Lake istemci platformu" ile kullanıldığını, yani Coffee Lake-S'nin büyük ihtimalle son nesil 200 serisi anakartlarla uyumlu olacağını söylüyor. Eğer bu doğruysa, Kaby Lake sahipleri için donanım yenilemek daha kolay olabilir.
Intel Kaby Lake'ten Coffee Lake'e atladığında, tüm işlemcilerin yeni bir yonga seti gerektirdiğini iddia etmişti. Ancak yakın geçmişte bazı zeki modder'lar, Coffee Lake işlemcilerini eski anakartlarla çalışmayı başardılar. Intel'in eski bir yonga setine geri dönmesi ihtimal dışı görünse de, geri uyumluluk Kaby Lake kullanıcılarının işlemcilerini yükseltmeleri için büyük giriş engelini ortadan kaldıracaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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